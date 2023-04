«Πόλεμος των Αστρων» για ΗΠΑ και Κίνα

Τα διαβαθμισμένα έγγραφα των ΗΠΑ που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας – στο πλαίσιο μιας υπόθεσης η οποία έχει ήδη οδηγήσει στη σύλληψη του 21χρονου Αμερικανού Τζακ Ντάγκλας Τεσέιρα – έρχονται να αποκαλύψουν τις ανησυχίες της αμερικανικής ηγεσίας γύρω από σειρά θεμάτων ένα από τα οποία είναι και ο ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων… στο διάστημα.

Σύμφωνα με όσα διέρρευσαν, οι Αμερικανοί δεν ανησυχούν, πια, για το ρωσικό διαστημικό πρόγραμμα. Αντιθέτως, θεωρούν ότι αυτό μπορεί μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια να έχει συρρικνωθεί ακόμη περισσότερο για μια σειρά από λόγους που έχουν να κάνουν με τον εντεινόμενο διεθνή διαστημικό ανταγωνισμό, τις αμερικανικές κυρώσεις κατά ρωσικών συμφερόντων και την άνοδο εταιρειών όπως είναι η SpaceX του Έλον Μασκ η οποία μεταφέρει πια Αμερικανούς αστροναύτες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό στερώντας έτσι δρομολόγια (και έσοδα) από τη Ρωσία η οποία είχε αναλάβει αυτήν την αποστολή μετά το 2011.

Από την άλλη πλευρά ωστόσο, η Ουάσιγκτον παρουσιάζεται να ανησυχεί για τις αναδυόμενες δυνατότητες της Κίνας στο διάστημα.

Σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα, η Κίνα έχει αναπτύξει σημαντικές δυνατότητες που θα μπορούσε να αξιοποιήσει σε μια ενδεχόμενη σύγκρουση με την Ταϊβάν, δυνατότητες που θα μπορούσαν να θεωρηθούν δυνητικά επικίνδυνες παράλληλα και για τις διαστημικές «κτήσεις» των Αμερικανών και των συμμάχων τους.

(AP Photo/Ng Han Guan)

Εάν συνδυαστούν, οι σχετικές διαρροές φανερώνουν, σύμφωνα με την Washington Post, την αυξημένη αξία που έχει πια το διάστημα στο πλαίσιο των σύγχρονων πολεμικών συγκρούσεων και ανταγωνισμών, ενώ παράλληλα υπογραμμίζουν και κάποια από τα είδη των απειλών για τα οποία προειδοποιούσαν στρατιωτικοί αναλυτές εδώ και χρόνια.

Συναγερμός

Η Διαστημική Δύναμη των ΗΠΑ (U.S. Space Force) εισέρχεται πια στον τρίτο χρόνο λειτουργίας της, ενώ ανώτεροι αξιωματούχοι του αμερικανικού Πενταγώνου κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου μιλώντας για αυξημένες απειλές προερχόμενες από το διάστημα.

Κατά την παρέμβασή του την περασμένη εβδομάδα στο συνέδριο Space Symposium στο Κολοράντο Σπρινγκς, ο επικεφαλής της αμερικανικής διαστημικής δύναμης, Τσανς Σάλτζμαν, είπε ότι πλέον το Πεντάγωνο «βλέπει μια απίστευτα εξελιγμένη σειρά απειλών». Τέτοιες απειλές μπορούν να προέλθουν, για παράδειγμα, από: παρεμβολές (jamming) κατά επικοινωνιών, συστημάτων πλοήγησης και δορυφόρων – διαστημόπλοια που μπορούν να «πλήξουν» δορυφόρους – λέιζερ που μπορούν να «τυφλώσουν» και να αποπροσανατολίσουν – κυβερνοεπιθέσεις και κατασκοπικούς δορυφόρους, μεταξύ άλλων.

700 δορυφόροι

Μιλώντας στο ίδιο συνέδριο, ο γραμματέας της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας (Secretary of the Air Force) Φρανκ Κένταλ δήλωσε ότι η Κίνα «έχει διπλασιάσει τον αριθμό των δορυφόρων της από τη σύσταση της (σ.σ. αμερικανικής) Διαστημικής Δύναμης και έπειτα» και ότι πλέον έχει σε λειτουργία περισσότερους από 700 τέτοιους δορυφόρους οι περίπου 250 από τους οποίους εκτελούν αποστολές αναγνώρισης, επιτήρησης και συλλογής πληροφοριών (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance – ISR).

Κίνα και Ρωσία έχουν τη δύναμη, με τους πυραύλους τους, να καταστρέψουν δορυφόρους. Η Κίνα το έκανε το 2007 και η Ρωσία το 2021. Η Washington Post έχει επίσης αναφέρει ότι, σύμφωνα με έγγραφα που διέρρευσαν, η Ρωσία είχε πειραματιστεί με το σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου Tobol σε μια προσπάθεια να διαταράξει το δορυφορικό σύστημα Starlink της SpaceX.

Στην πιο πρόσφατη σχετική έκθεσή του, το αμερικανικό Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (Center for Strategic and International Studies – CSIS) υποστηρίζει ότι «η Κίνα συνεχίζει να σημειώνει πρόοδο προς τον στόχο της να γίνει παγκόσμιος ηγέτης στο διάστημα». Σύμφωνα με τo CSIS, «κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, η Κίνα συνέχισε να αναπτύσσει τις διαστημικές της δυνατότητες, παραμένοντας η δεύτερη πιο ικανή μετά από τις Ηνωμένες Πολιτείες δύναμη στο διάστημα».

Η Κίνα έχει πια τον δικό της διαστημικό σταθμό σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη γη. Έχει προσεδαφίσει ένα δικό της όχημα στη «σκοτεινή» πλευρά της σελήνης και ένα ρόβερ στον πλανήτη Άρη. Το Πεκίνο σχεδιάζει, επίσης, να στείλει αστροναύτες στο φεγγάρι, με το βλέμμα και στον νότιο πόλο της σελήνης στον οποίο ωστόσο στοχεύει παράλληλα και το πρόγραμμα Artemis της NASA.

Σενάρια για Ταϊβάν

Στο πλαίσιο ενός ενδεχόμενου στρατιωτικού χτυπήματος στην Ταϊβάν, η Κίνα θα μπορούσε να επιχειρήσει να μπλοκάρει δορυφόρους επικοινωνιών και συλλογής πληροφοριών κάνοντας χρήση παρεμβολών (jamming) ή ακόμη και να θέσει εκτός λειτουργίας τους δορυφόρους που προειδοποιούν εγκαίρως για τα χτυπήματα βαλλιστικών πυραύλων.

Κατά τη διάρκεια ακρόασης που έλαβε χώρα στο Κογκρέσο των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, ο επικεφαλής της NASA, Μπιλ Νέλσον, υποστήριξε ότι ΗΠΑ και Κίνα τρέχουν πια σε μια εν εξελίξει διαστημική κούρσα. Προχωρώντας παραπέρα, ο ίδιος υποστήριξε ότι είναι σημαντικό για τις ΗΠΑ να φροντίσουν να στείλουν τους δικούς τους αστροναύτες στη σελήνη πριν από την Κίνα.

«Αν αφήσεις την Κίνα να φτάσει εκεί πρώτη, τότε εκείνη μπορεί να πει: “Είμαστε εδώ. Αυτή είναι η περιοχή μας. Εσείς μείνετε έξω”. Για αυτό πιστεύω ότι είναι σημαντικό για εμάς να φτάσουμε εκεί πρώτοι στο πλαίσιο διεθνούς αποστολής και να θεσπίσουμε τους κανόνες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Νέλσον.

Πηγή: the Washington Post

