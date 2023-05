ΗΠΑ: Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη της φονικής επίθεσης στην Ατλάντα

Η αστυνομία της Ατλάντα έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη της φονικής επίθεσης σε ιατρικό κέντρο, προειδοποιώντας τους κατοίκους ότι ο καταζητούμενος είναι «οπλισμένος κι επικίνδυνος».

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν από τα πυρά ενόπλου σε ιατρικό κέντρο που βρίσκεται σε πολυσύχναστη εμπορική συνοικία της πόλης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, βασικός ύποπτος θεωρείται ο 24χρονος Ντίον Πάτερσον. Τέσσερις φωτογραφίες του υπόπτου δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις αρχές. Σε αυτές διακρίνεται ο ένοπλος, με μάσκα στο πρόσωπο, να κουβαλάει ένα καφέ σακίδιο.

Τέσσερις τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Grady Memorial. Τρεις εξ αυτών νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας υποβληθεί νωρίτερα σε χειρουργική επέμβαση, είπε ο γιατρός Ρόμπερτ Γιάνσεν σε συνέντευξη Τύπου.

