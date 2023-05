Ζελένσκι: Ζήτησε από τη Χάγη την ίδρυση ειδικού δικαστηρίου για την επίθεση στην Ουκρανία

Την ίδρυση διεθνούς ειδικού δικαστηρίου για το έγκλημα της επίθεσης ζήτησε από την Χάγη ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι τασσόμενος υπέρ μίας «ευρείας δικαιοσύνης» και απορρίπτοντας την «υβριδική ατιμωρησία».

«Θα πρέπει να υπάρξει ευθύνη» για το έγκλημα της επίθεσης, για την «αρχή του κακού», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας κατά την διάρκεια ομιλίας του ενώπιον διπλωματών και άλλων αξιωματούχων στην Χάγη.

«Αυτό δεν μπορεί να εφαρμοσθεί παρά από το δικαστήριο», πρόσθεσε μετά την επίσκεψή του στην έδρα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στην Χάγη.

Ομως, απέρριψε την ιδέα ενός «υβριδικού» δικαστηρίου που υιοθετείται από άλλες χώρες.

«Ο νόμος πρέπει να λειτουργήσει καθ’ ολοκληρίαν για να διασφαλισθεί η δικαιοσύνη», είπε απορρίπτοντας την ιδέα της «υβριδικής ατιμωρησίας».

#Zelenskyy speaking in #TheHague: “We all want to see another Vladimir here in The Hague, someone who deserves to be punished for his criminal actions. I’m sure it will happen when we win.” pic.twitter.com/sG43dhqtFV

— NEXTA (@nexta_tv) May 4, 2023