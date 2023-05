H Wagner εγκαταλείπει το Μπαχμούτ στις 10 Μαΐου – Σκληρή επίθεση Πριγκόζιν κατά Μόσχας

Ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, επικεφαλής της ρωσικής οργάνωσης μισθοφόρων Wagner, ανέφερε σε σημερινή του δήλωση ότι οι δυνάμεις του θα αποχωρήσουν από το Μπαχμούτ στις 10 Μαΐου λόγω έλλειψης πυρομαχικών και θα παραδώσουν τις θέσεις τους στις δυνάμεις των τακτικών ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

«Δηλώνω εκ μέρους των μαχητών και της διοίκησης της Wagner, ότι στις 10 Μαΐου 2023, είμαστε υποχρεωμένοι να παραδώσουμε τις θέσεις στο Μπαχμούτ σε μονάδες του [ρωσικού] υπουργείου Άμυνας και να αποσύρουμε τους εναπομείναντες μαχητές της Wagner στα στρατόπεδα επιμελητείας ώστε να μετρήσουμε τις πληγές μας», είπε ο Πριγκόζιν.

«Αποσύρω τις μονάδες της Wagner από το Μπαχμούτ καθώς, δεδομένης της έλλειψης πυρομαχικών, θα ήταν ειδάλλως καταδικασμένοι να πεθάνουν άσκοπα», πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι η Wagner έχει υποστηρίξει τις προσπάθειες της Ρωσίας να καταλάβει το Μπαχμούτ από πέρυσι το καλοκαίρι, στην πιο μακροχρόνια και αιματηρή μάχη του πολέμου στην Ουκρανία.

Σημειώνεται ότι, σε βίντεο που ανήρτησε στο Telegram, ο Πριγκόζιν στέκεται μπροστά στα άψυχα σώματα μαχητών της Wagner, για τους θανάτους των οποίων κατηγορεί τη ρωσική στρατιωτική διοίκηση, δείχνοντας εξοργισμένος.

Prigozhin showed fresh losses of Wagner PMC and blamed Shoigu and Gerasimov for them.

He says the ammunition shortage has reached 70% and seems to be on the verge himself. pic.twitter.com/lRiGjApC5n

