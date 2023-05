Στέψη Καρόλου: Ο Ουαλός συνθέτης, Καρλ Τζένκινς διαψεύδει: «Όχι, δεν ήμουν η Μέγκαν Μαρκλ μεταμφιεσμένη»

Επί ημέρες το πρόσωπό του είχε κατακλύσει τα social media. Το ίδιο και η φημολογία πως επρόκειτο για τη μεταμφιεσμένη Μέγκαν Μαρκλ στη στέψη του Καρόλου Γ’.

Ίσως απηυδησμένος, ίσως διασκεδάζοντας τις εντυπώσεις, ο 79χρονος Σερ Καρλ Τζένκινς έκανε τις απαραίτητες διευκρινίσεις επί του θέματος μέσω TikTok, αρνούμενος πως… ήταν η δούκισσα του Σάσεξ.

Η ατημέλητη λευκή κόμη και τα κοκάλινα γυαλιά του 79χρονου Ουαλού συνθέτη που καθόταν δίπλα στον συνάδελφό του, Άντριου Λόιντ Βέμπερ στο Αββαείο του Ουενστμίνστερ, πυροδότησε σενάρια πως επρόκειτο για τη μεταμφιεσμένη με περούκα και μουστάκι Μέγκαν Μαρκλ – σε μια υποτιθέμενη προσπάθειά της να περάσει απαρατήρητη στην τελετή ενθρόνισης, εν μέσω φημών περί ταραγμένων σχέσεων παλατιού και ζεύγους Σάσεξ.

Sir Karl Jenkins Reacts to Theory That He Was Meghan Markle in Disguise at Coronation:

I was quite surprised that some people thought I was Meghan Markle in disguise

Someone wrote I was there to steal the Crown Jewels, “ he added with a laugh. “I look this way all the time!”… pic.twitter.com/9itMmEnac5

