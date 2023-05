Ρωσία: Τι σηματοδοτούν οι ευθείες βολές Πριγκόζιν κατά του ίδιου του Πούτιν

Σε ένα από τα πιο πρόσφατα διαδικτυακά του παραληρήματα ο ιδρυτής της ρωσικής εταιρίας μισθοφόρων Wagner, Γεβγένι Πριγκόζιν, έριξε για πρώτη φορά τα βέλη του κατά ίδιου του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, βγάζοντάς τον από το απυρόβλητο στο οποίο τον είχε καθώς η κατάσταση για τους Ρώσους στον πόλεμο της Ουκρανίας καθίσταται ολοένα και δυσκολότερη.

Με την αναμενόμενη αντεπίθεση των ουκρανικών δυνάμεων να προξενεί ανησυχία τόσο στη Μόσχα όσο και στο κατεχόμενο Ντονμπάς και την Κριμαία, η αντίσταση των ακατάβλητων Ουκρανών μαχητών στο μαρτυρικό Μπαχμούτ (περιφέρεια Ντονέτσκ) έχει αποφέρει καρπούς για τους αμυνόμενους με αποτέλεσμα εσχάτως όχι μόνο την απόκρουση των ρωσικών επιθέσεων αλλά και την υποχώρηση των Ρώσων κατά τουλάχιστον 2-3 χιλιόμετρα στα νότια της πόλης.

Ο Πριγκόζιν, που επί μήνες διαμαρτύρεται κατά της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας των τακτικών δυνάμεων της Ρωσίας, ξεσπάθωσε τη φορά αυτή και κατά του ίδιου του Πούτιν, ανερχόμενος σε νέα επίπεδα οργής και απελπισίας. Και μπορεί να του καταλογίσει κανείς ότι είναι ένας κυνικός ακραίος επαγγελματίας δολοφόνος, αλλά όχι ότι δεν ξέρει τι λέει.

Σε μια από τις πιο πρόσφατες αναρτήσεις του ο επικεφαλής της Wagner, που έχει εδώ και μήνες αναλάβει την κατάληψη του Μπαχμούτ, κατήγγειλε τη Μόσχα ότι αδρανεί, επιτρέποντας στους Ουκρανούς να ακυρώσουν τα πρόσφατα επιτεύγματα της μισθοφορικής του ομάδας.

«Η κατάσταση στις δυτικές πλευρές εξελίσσεται βάσει του χειρότερου σεναρίου που είχαμε προβλέψει», αναφέρει ο Πριγκόζιν σε ηχογραφημένο μήνυμα που ανέβασε την Πέμπτη. «Τα εδάφη αυτά που απελευθερώθηκαν με το αίμα και τις ζωές των συντρόφων μας εγκαταλείπονται σήμερα σχεδόν χωρίς μάχη από εκείνους που υποτίθεται ότι φυλάσσουν τις πλευρές μας», κατήγγειλε, δύο μέρες μετά την παραδοχή ότι οι τακτικές ρωσικές δυνάμεις υποχώρησαν στην ουκρανική αντίσταση κατά τρία χιλιόμετρα περιφερειακά του Μπαχμούτ.

Δεν σταμάτησε όμως εκεί. Ξιφούλκησε κατά της ρωσικής πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας υπερβαίνοντας τα εσκαμμένα για τα δεδομένα της Ρωσίας, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι προτιμά να αφήνει τους πυραύλους στις αποθήκες και να σκοτώνονται οι φαντάροι.

«Οι οβίδες βρίσκονται σε αποθήκες, ξεκουράζονται εκεί», είπε. «Γιατί οι οβίδες βρίσκονται στις αποθήκες; Υπάρχουν άνθρωποι που μάχονται, ενώ υπάρχουν άλλοι που έμαθαν κάποτε ότι πρέπει να υπάρχει μια εφεδρεία [πυρομαχικών], και αποθηκεύουν, αποθηκεύουν, αποθηκεύουν αυτές τις εφεδρείες. … Κανείς δεν ξέρει για ποιον λόγο», ανέφερε οργισμένος, πριν εξαπολύσει την τελική του επίθεση με στόχο τον ίδιο τον Πούτιν.

«Αντί να ξοδέψουν μια οβίδα ώστε να σκοτώσουν τον εχθρό, σκοτώνουν τους στρατιώτες μας. Και ο χαρωπός παππούς το θεωρεί αυτό σωστό».

Δεν είναι μόνο ότι ο Πριγκόζιν καταγγέλλει τη στάση του 70χρονου Ρώσου προέδρου που δεν αντιδρά στην τακτική των επιτελών του την ώρα που τα γεράκια στη Ρωσία τού ζητούν πιο δραστική απάντηση επί του πεδίου… Είναι και ότι ο ηγέτης της Wagner επιλέγει την έκφραση «παππούς», την ίδια δηλαδή που χρησιμοποιεί ο έγκλειστος στις ρωσικές φυλακές πολιτικός της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι για να αναφερθεί στον Πούτιν, αποκαλώντας τον «ο παππούς στο χαράκωμα».

Λίγο αργότερα από αυτό το παραλήρημά του ο Πριγκόζιν έσπευσε να ανασκευάσει, προσποιούμενος ότι η αναφορά σε «παππού» δεν αφορούσε στον Πούτιν αλλά στον επικεφαλής του γενικού επιτελείου στη Μόσχα, Βαλέρι Γκερασίμοφ, τον οποίον κατηγόρησε ξανά ως υπεύθυνο για το γεγονός ότι η Wagner έχει παραλάβει μόνο το 10% του οπλισμού που της υποσχέθηκαν.

Η δεξαμενή σκέψης Institute for the Study of War, με έδρα την Ουάσιγκτον, εκτίμησε στο Twitter πως: «Εάν το Κρεμλίνο δεν απαντήσει στις κλιμακούμενες επιθέσεις του Πριγκόζιν στον Πούτιν, μπορεί να διαβρώσει περαιτέρω τον κανόνα στο σύστημα Πούτιν, στο οποίο μεμονωμένοι παράγοντες μπορούν να δώσουν μάχη για αναρρίχηση και επιρροή, αλλά δεν κανείς μπορεί να ασκήσει απευθείας κριτική στον Πούτιν».

Οι εικασίες επικεντρώνονται στο αν ο Πριγκόζιν είναι πολιτικά αναλώσιμος, εάν τα ξεσπάσματα του είναι ένα είδος έξυπνης επιχείρησης εξαπάτησης – ή, πιο ανησυχητικά για τον Πούτιν, αν το σύστημα ευλάβειας που κρατά το Κρεμλίνο όρθιο αρχίζει να καταρρέει.

«Αυτό δεν επιτρέπεται να συμβεί στο σύστημα Πούτιν», δήλωσε ο ιστορικός του Ψυχρού Πολέμου και καθηγητής της Σχολής Προηγμένων Διεθνών Σπουδών Τζονς Χόπκινς, Σεργκέι Ραντσένκο, σε πρόσφατη ανάρτηση στο Twitter. «Το σύστημα Πούτιν επιτρέπει στα πιόνια και τους αξιωματικούς να επιτίθενται ο ένας στον άλλον, αλλά ποτέ να υπονομεύουν τον βασιλιά. Ο Πριγκόζιν περνά αυτό το όριο. Είτε ο Πούτιν θα απαντήσει και ο Πριγκόζιν καίγεται, είτε – αν δεν συμβεί αυτό – θα σταλεί αμέσως σήμα ότι το αφεντικό έχει θανάσιμα αποδυναμωθεί. Και αυτό είναι ένα σύστημα που δεν σέβεται την αδυναμία».

Πηγή: CNN

