Λίντα Γιακαρίνο: Η σιδηρά κυρία της διαφήμισης στο τιμόνι του Twitter

Είναι πλέον επίσημο: Επτά μήνες αφότου πέρασε υπό τον έλεγχο του Ελον Μασκ τον Οκτώβριο του 2022 έναντι 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το Twitter αποκτά πια μια νέα διευθύνουσα σύμβουλο.

Ο λόγος για την 60χρονη Λίντα Γιακαρίνο, μια γυναίκα προερχόμενη από τη Νέα Υόρκη, η οποία μετρά ήδη δεκαετίες στον χώρο της διαφήμισης.

«Είμαι ενθουσιασμένος που καλωσορίζω την Λίντα Γιακαρίνο ως τη νέα διευθύνουσα σύμβουλο του Twitter», έγραψε ο Μασκ σε ανάρτησή του, υπογραμμίζοντας ότι εκείνη «θα επικεντρωθεί κυρίως στις επιχειρηματικές δραστηριότητες» και εκείνος «στο σχεδιασμό προϊόντων και στις νέες τεχνολογίες». «Ανυπομονώ να συνεργαστώ με την Λίντα για να μετατρέψω αυτή την πλατφόρμα στην X, την εφαρμογή για όλα (“X, the everything app”)», συνέχισε ο Μασκ, ο οποίος είχε μια ημέρα νωρίτερα προαναγγείλει την πρόσληψη μιας νέας CEO στο Twitter που πρόκειται να αναλάβει σε έξι εβδομάδες από σήμερα.

Σημειώνεται ότι η X Corp. είναι μια εταιρεία τεχνολογίας που συστάθηκε φέτος από τον Ελον Μασκ με στόχο να πάρει τη θέση της Twitter, Inc.

I am excited to welcome Linda Yaccarino as the new CEO of Twitter!@LindaYacc will focus primarily on business operations, while I focus on product design & new technology.

Looking forward to working with Linda to transform this platform into X, the everything app. https://t.co/TiSJtTWuky

— Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2023