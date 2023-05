Εκλογές στην Τουρκία: Ο «ρυθμιστής» Σινάν Ογάν θα στηρίξει τον Ερντογάν στο β΄ γύρο

Ο Σινάν Ογάν ανακοίνωσε σήμερα ότι θα στηρίξει την προεδρική υποψηφιότητα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών που πρόκειται να διεξαχθούν στην Τουρκία την ερχόμενη Κυριακή, 28 Μαΐου.

BREAKING — Turkey’s third placed presidential candidate Sinan Ogan formally backs Erdogan for the runoff election pic.twitter.com/4iGYOJStwB

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) May 22, 2023