Διώρυγα του Σουέζ: Νέα προσάραξη πλοίου δύο χρόνια μετά το Ever Given – Σε εξέλιξη επιχείρηση μετακίνησής του

Ενα πλοίο προσάραξε ξανά στη διώρυγα του Σουέζ, μία από τις κυριότερες ναυτικές οδούς στον κόσμο.

Σύμφωνα με το Reuters, ρυμουλκά επιχειρούν να μετακινήσουν το Χin Hai Tong 23, εμπορικό πλοίο 190 μέτρων και σημαίας Χονγκ Κονγκ, το οποίο έχει «εγκλωβίσει» τουλάχιστον άλλα τέσσερα πλοία.

M/V XIN HAI TONG 23 has grounded in the Suez Canal at KM 159/0400 hrs – leaving behind 4 vessels from the early convoy in addition to the ordinary group which was planned to enter Suez Canal at about 0600 hrs.

Suez Canal tugs are currently trying to re-float the vessel.

— Leth (@AgenciesLeth) May 25, 2023