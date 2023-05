Νεπάλ: Αυξάνονται οι νεκροί στο Εβερεστ – Προβληματισμός για τον αριθμό ρεκόρ αδειών αναρρίχησης

Η τελευταία ορειβατική σεζόν στο Εβερεστ, την ψηλότερη κορυφή του κόσμου, τείνει να εξελιχθεί στην πιο πολύνεκρη που έχει καταγραφεί ποτέ, εγείροντας προβληματισμό για τον μεγάλο αριθμό αδειών αναρρίχησης που εκδίδει το Νεπάλ.

Τις τελευταίες εβδομάδες, 11 ορειβάτες από διάφορες χώρες -μεταξύ αυτών Αυστραλία, Κίνα και Μαλαισία, αλλά και πέντε Νεπαλέζοι οδηγοί Σέρπα- έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να κατακτήσουν την κορυφή του κόσμου, ενώ τουλάχιστον άλλοι δύο ορειβάτες αγνοούνται.

Τη φετινή σεζόν το Κατμαντού εξέδωσε 478 άδειες ανάβασης, αριθμό ρεκόρ, ενώ οι φετινοί θάνατοι τείνουν να ξεπεράσουν εκείνους του 2019, όταν πρωτοφανείς εικόνες συμφόρησης στην κορυφή των Ιμαλαΐων είχαν κάνει το γύρο του κόσμου.

This is the actual queue to reach the summit of Mount Everest. pic.twitter.com/9GCt15nrc9

