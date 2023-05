Ντουμπάι: Γιατί ένα άδειο αμμώδες οικόπεδο πωλήθηκε στην τιμή – ρεκόρ των 34 εκατ. δολαρίων

Από κάστρα και επαύλεις πάνω στο κύμα, μέχρι στόλους Ρολς Ρόις ή ιδιωτικά τζετ, πολλά μπορεί να αγοράσει κάποιος με 34 εκατομμύρια δολάρια. Στο Ντουμπάι, από την άλλη, το ιλιγγιώδες αυτό ποσό αρκεί για ένα κομμάτι γης. Κυριολεκτικά.

Προσφάτως, άγνωστος αγοραστής κατέβαλε 34 εκατ. δολάρια στον Ουμάρ Καμάνι, Βρετανό επιχειρηματία και συνιδρυτή της εταιρείας μόδας PrettyLittleThing, για να αποκτήσει ένα οικόπεδο γης έκτασης 2.276 τ.μ., περίπου όσο μισό γήπεδο ποδοσφαίρου, στο περίβλεπτο τεχνητό νησί Τζουμέιρα Μπέι.

Ο επιχειρηματίας είχε αγοράσει το αναξιοποίητο προσώρας ακίνητο πριν από δύο χρόνια λίγο κάτω από 10 εκατ. δολάρια, βγάζοντας κέρδος 242% σε σχέση με την αρχική τιμή αγοράς.

No, it’s not a mansion or a luxury penthouse.

A plot of sand on Jumeirah Bay Island in Dubai has been sold for $34 million, netting the seller a 242% profit https://t.co/uy0Q9xoruM pic.twitter.com/SRuS7EvzAV

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) April 24, 2023