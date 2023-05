E.E.: Συγχαρητήρια για την επανεκλογή Ερντογάν, χωρίς αναφορές στο μεταναστευτικό

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ. Εμφαση στη στρατηγική σημασία που έχουν οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας έδωσαν στα συγχαρητήρια μηνύματά τους οι πρόεδροι της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας στην Τουρκία, που επισφραγίστηκε με την επανεκλογή του Ταγίπ Ερντογάν στην προεδρία της χώρας για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Είχε προηγηθεί κοινή ανακοίνωση του ύπατου εκπροσώπου της Ε.Ε Ζοζέπ Μπορέλ και του επιτρόπου αρμόδιου για τη Διεύρυνση Όλιβερ Βάρχελι, όπου τόνιζαν την μεγάλη συμμετοχή του τουρκικού λαού στις χθεσινές εκλογές.

Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι από τις ανακοινώσεις των προέδρων των ευρωπαϊκών θεσμών λείπουν αναφορές στο μεταναστευτικό, αλλά και στα θέματα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το δεύτερο, όπως άλλωστε και η σημασία της περιφερειακής σταθερότητας κυρίως στην Ανατολική Μεσόγειο, επισημαίνονται ωστόσο στην κοινή ανακοίνωση των Μπορέλ – Βάρχελι.

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι αναμένει να συνεχίσει η οικοδόμηση της σχέσης Ε.Ε – Τουρκίας. «Είναι στρατηγικής σημασίας τόσο για την ΕΕ, όσο και για την Τουρκία να εργαστούμε για την προώθηση αυτής της σχέσης προς όφελος των λαών μας», όπως είπε χαρακτηριστικά. Υπενθυμίζεται ότι οι σχέσεις της προέδρου της Κομισιόν με τον πρόεδρο της Τουρκίας είχαν ψυχρανθεί αρκετά, μετά το γνωστό σκάνδαλο «sofagate», όταν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης που έκαναν από κοινού με τον Σαρλς Μισέλ στην Αγκυρα τον Απρίλιο του 2021, η πρόεδρος της Κομισιόν αναγκάστηκε να καθίσει σε έναν απομακρυσμένο καναπέ, μακριά από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

I congratulate @RTErdogan on winning the elections.

I look forward to continue building the EU-Türkiye relationship.

It is of strategic importance for both the EU and Türkiye to work on advancing this relationship, for the benefit of our people.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 28, 2023