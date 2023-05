Σκορσέζε: Ανακοίνωσε νέα ταινία για τον Ιησού – Η συνάντηση με τον Πάπα Φραγκίσκο

Μετά το Φεστιβάλ Καννών, ο Μάρτιν Σκορσέζε βρίσκεται στην Ιταλία όπου κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου συναντήθηκε με τον Πάπα Φραγκίσκο και ανακοίνωσε ότι θα γυρίσει ταινία με θέμα τον Ιησού.

«Απάντησα στην έκκληση του Πάπα προς τους καλλιτέχνες με τον μόνο τρόπο που γνωρίζω: τη δημιουργία σεναρίου για μια ταινία με θέμα τον Ιησού», δήλωσε ο δημοφιλής σκηνοθέτης και θρήσκος κατά τη διάρκεια του συνεδρίου «Η Παγκόσμια Αισθητική της Καθολικής Φαντασίας» στο Βατικανό. «Και πρόκειται να ξεκινήσω άμεσα», συμπλήρωσε αφήνοντας να εννοηθεί ότι αυτή η ταινία πιθανόν να είναι και η επόμενή του.

