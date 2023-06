«Παροπλισμένοι, αλλά ιστορικοί»: Οι ΗΠΑ χαρίζουν έξι φάρους σε Αμερικανούς πολίτες

Στις αρχές του 19ου αιώνα οι ναυτικοί βασίζονταν στα σήματα του φάρου Warwick Neck στο Ρόουντ Άιλαντ για να βρίσκουν το δρόμο τους με ασφάλεια.

Ενα και πλέον αιώνα μετά, ο φάρος δεν έχει καμία πρακτική λειτουργία όπως άλλοτε, ωστόσο η ιστορική αξία του παραμένει μεγάλη.

Υψους 15 μέτρων, δεσπόζει στους βράχους του Narragansett Bay, έχει θέα τα άγρια νερά του Ατλαντικού και συντόμως θα ανήκει σε κάποια ομάδα τυχερών που θα είναι σε θέση να διασφαλίσουν το μέλλον τους.

Φέτος, η Διεύθυνση Γενικών Υπηρεσιών (General Services Administration – GSA) θα προσφέρει εντελώς δωρεάν έξι φάρους -μεταξύ αυτών κι εκείνον στο Warwick Neck- σε πολίτες. Ακόμη τέσσερις θα δημοπρατηθούν σε δεύτερο χρόνο. Στόχος των μεταβιβάσεων αυτών είναι η συντήρηση των ιστορικών κτηρίων, ακόμη κι αν η τεχνολογία τους έχει παροπλίσει, ωθώντας τους στο περιθώριο της συλλογικής μνήμης.

This is historic! @USGSA is auctioning off a record number of lighthouses to the public. Tag someone who would love to join this unique adventure! #GSALighthouse #RecordLighthouseAuction

➡️ https://t.co/TZU0dL5xoO pic.twitter.com/Nq1TNT6tdY

— GSA (@USGSA) May 26, 2023