Κατάρρευση φράγματος στη Χερσώνα: Φόβοι για εκτεταμένες πλημμύρες, εκκενώθηκαν οικισμοί

Συναγερμός έχει σημάνει στις περιοχές που γειτνιάζουν με τον Δνείπερο Ποταμό, μετά την ανατίναξη του πελώριου υδροηλεκτρικού φράγματος στη Νόβα Καχόβκα στη Χερσώνα. Ήδη οι αρχές ρωσικές και ουκρανικές βρίσκονται αντιμέτωπες με πλημμύρες, μείωση της στάθμης του πόσιμου νερού στα νότια της Κριμαίας και δυνητικά προβλήματα για τη δεξαμενή ψύξης του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού της Ευρώπης στην Ζαπορίζια.

Το Παγκόσμιο Κέντρο Δεδομένων για τη Γεωπληροφορική και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, μια ουκρανική μη κυβερνητική οργάνωση, εκτιμά ότι σχεδόν 100 χωριά και πόλεις θα πλημμυρίσουν. Υπολόγισε επίσης ότι η στάθμη του νερού θα άρχιζε να πέφτει μόνο μετά από 5-7 ημέρες. Ήδη στάθμη των υδάτων γύρω από το φράγμα ανέβηκε κατά πέντε μέτρα, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, σύμφωνα με το οποίο κινδυνεύουν να πλημμυρίσουν 14 οικισμοί στη Χερσώνα και απειλούνται 22.000 άνθρωποι που ζουν σ’ αυτούς.

«Το φράγμα καταστράφηκε ολοσχερώς», έγραψε σε ανακοίνωσή της η κρατική εταιρεία παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας. Παράλληλα η Ukrhydroenergo υποστήριξε ότι η Ρωσία ανατίναξε τον σταθμό από το εσωτερικό του μηχανοστασίου.

Seven hundred and forty-two have been evacuated from Kherson Oblast as of 10:00 a.m. local time after Russian forces blew up the Kakhovka Hydroelectric Power Plant, the Interior Ministry reported on June 6. 📸: Kherson Oblast Military Administration / Telegram pic.twitter.com/cSypEUVob6 — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 6, 2023

Residents of Kherson region are advised not to leave pets on chains, in enclosures or cages, and to safely evacuate pets to save them from drowning in floodwaters from the destroyed Kakhovka Hydroelectric Power Plant dam.

📸: Ministry of Internal Affairs of Ukraine @MVS_UA pic.twitter.com/XLXO2DV2bv — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 6, 2023

The Kakhovka Hydroelectric Power Plant is “completely under water,” say local authorities in Kherson Oblast, after Russian forces blew up the plant’s dam in the early hours of June 6. Video: Kakhovka City Military Administration/Telegram pic.twitter.com/KiMWFxiJzm — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 6, 2023

Ο υποστηριζόμενος από τη Ρωσία κυβερνήτης της Κριμαίας, Σεργκέι Αξιόνοφ, δήλωσε ότι υπάρχει κίνδυνος να πέσει η στάθμη του νερού στη διώρυγα της Βόρειας Κριμαίας, η οποία μεταφέρει γλυκό νερό στη χερσόνησο από τον ποταμό Ντνίπρο. Η Κριμαία είχε επαρκή αποθέματα νερού προς το παρόν και το επίπεδο του κινδύνου θα φανεί τις επόμενες ημέρες.

Ένας Ρώσος αξιωματούχος στην πόλη Νόβα Καχόβκα δήλωσε την Τρίτη ότι οι κάτοικοι περίπου 300 σπιτιών απομακρύνθηκαν, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. Το TASS είπε ακόμα ότι ο δήμαρχος της Νόβα Καχόβκα, Βλαντίμιρ Λεόντιεφ, έκανε γνωστό ότι υπάρχει απόσυνδεση ηλεκτρικού ρεύματος σε τμήμα της πόλης για λόγους ασφαλείας.

Υπό έλεγχο η κατάσταση στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια

Η Energoatom, η κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας της Ουκρανίας αναφερομένη στην κατάσταση εκτίμησε ότι «μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για τον πυρηνικό σταθμό αλλά η κατάσταση είναι υπό έλεγχο».

«Η ταχέως μειούμενη στάθμη του νερού στον ταμιευτήρα αποτελεί πρόσθετη απειλή για τον σταθμό. Προς το παρόν, ωστόσο, η λίμνη ψύξης του πυρηνικού σταθμού ήταν γεμάτη», ανέφερε η εταιρεία.

Η Energoatom παρακολουθεί την κατάσταση και παρακολουθεί τις ενέργειες των εργαζομένων στον σταθμό ZNPP μαζί με άλλους διεθνείς οργανισμούς που βρίσκονται στον σταθμό, ιδίως τον ΙΑΕΑ.

Αντίστοιχη ενημέρωση έρχεται και από την αντίστοιχη ρωσική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας, Rosatom.

Αλληλοκατηγορίες Ουκρανίας και Ρωσίας

Ο επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης Αντρίι Γερμάκ έγραψε στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram, χωρίς να επεκταθεί, πως οι ενέργειες της Ρωσίας δημιουργούν επίσης απειλή για το γειτονικό πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια.

Εξάλλου ο γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας και Αμυνας της Ουκρανίας Ολέξιι Ντανίλοφ δήλωσε πως ο πρόεδρος Ζελένσκι θα συγκαλέσει κατεπειγόντως την Τρίτη το εν λόγω συμβούλιο μετά την έκρηξη που σημειώθηκε στο υδροηλεκτρικό φράγμα της Νόβα Καχόβκα.

«Το [φράγμα στην] Καχόβκα ανατινάχθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις κατοχής», ανέφερε η διοίκηση νότιου τομέα του ουκρανικού στρατού μέσω Facebook. Η ίδια πηγή πρόσθεσε πως «η έκταση της καταστροφής, η ταχύτητα και ο όγκος του νερού και οι περιοχές που είναι πιθανό να πλημμυρίσουν τελούν υπό διευκρίνιση».

Οι υπηρεσίες πληροφοριών της Ουκρανίας ανέφεραν σε ανάρτησή τους ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν το φράγμα ευρισκόμενες «σε κατάσταση πανικού». Πρόσθεσαν ότι «αυτό αποτελεί προφανή τρομοκρατική ενέργεια και έγκλημα πολέμου, το οποίο και θα αποτελέσει αποδεικτικό στοιχείο για διεθνές δικαστήριο».

Ο ίδιος ο κ. Ζελένσκι δήλωσε ότι η ανατίναξη του φράγματος στη ρωσοκρατούμενη περιοχή της Χερσώνας συνιστά «οικολογικό έγκλημα» και «αποδεικνύει ότι οι Ρώσοι πρέπει να εκδιωχθούν από κάθε γωνιά της Ουκρανίας».

Σύμφωνα με αξιωματούχους προσκείμενους στη Μόσχα που μίλησαν σε ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, το φράγμα βομβαρδίστηκε από τους Ουκρανούς. Αξιωματούχος εγκατεστημένος από τη Μόσχα στην περιοχή μίλησε για «πολύ σοβαρή τρομοκρατική ενέργεια», ορολογία που επίσης παραπέμπει σε ουκρανική επίθεση.

Η ρωσική πλευρά μάλιστα έκανε λόγο για ενέργεια του Κιέβου που στόχο είχε τον αποπροσανατολισμό των Ρώσων από την επικείμενη αντεπίθεση των ουκρανικού στρατού – ενδεικτικό της ανησυχίας μεταξύ των κατοχικών δυνάμεων για την απάντηση που ετοιμάζει επί του πεδίου της μάχης η Ουκρανία εξοπλισμένη πλέον με πολλά Δυτικά πολεμοφόδια.

Οι δε κατοχικές αρχές στην Κριμαία ανέφεραν ότι οι ταμιευτήρες στη χερσόνησο είναι πλήρεις, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην περιοχή, η οποία υδροδοτείται από τη ροή του φράγματος. Ωστόσο μεσοπρόθεσμα είναι πιθανόν να «στεγνώσει» το κανάλι ύδατος στη βόρεια Κριμαία, επισημαίνουν.

Με πληροφορίες από Reuters, Associated Press

⇒ Ειδήσεις σήμερα

Ακολουθήστε το kathimerini.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο kathimerini.gr