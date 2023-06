Πέθανε η Φρανσουά Ζιλό, μούσα του Πικάσο

Πέθανε σε ηλικία 101 ετών η Φρανσουά Ζιλό, η μούσα του Πικάσο και ζωγράφος που η καριέρα της επισκιάστηκε από το ειδύλλιό της μαζί του.

Η Ζιλό πέθανε σε νοσοκομείο του Μανχάταν και τον θάνατό της επιβεβαίωσε στους New York Times η κόρη της η οποία είπε ότι η Γαλλίδα καλλιτέχνιδα αντιμετώπιζε καρδιακές και πνευμονικές παθήσεις.

Η γαλλίδα ζωγράφος Φρανσουάζ Ζιλό ήταν πάνω από μία δεκαετία, μούσα και σύντροφος του Πάμπλο Πικάσο. Χαρακτηριστική είναι η φωτογραφία τους που περπατούν χαρούμενοι στην άμμο το 1948. Παράλληλα όμως η Ζιλό ήταν η μόνη γυναίκα που τον εγκατέλειψε. Μάλιστα, ένα βιβλίο με τίτλο «Η Γυναίκα που Είπε Όχι» τoυ Μάλτε Χέρβιγκ αναφέρεται στη ζωή της.

