Ε.Ε.: Ο Ορμπαν χαρακτηρίζει «απαράδεκτη» τη συμφωνία για το μεταναστευτικό

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Ορμπάν, χαρακτήρισε «απαράδεκτη» τη συμφωνία που επιτεύχθηκε χθες ανάμεσα στους υπουργούς Εσωτερικών της Ε.Ε. για τη μεταρρύθμιση της μεταναστευτικής πολιτικής, έπειτα από δύσκολες διαπραγματεύσεις.

«Οι Βρυξέλλες κάνουν κατάχρηση της εξουσίας τους. Θέλουν «να μετεγκαταστήσουν» τους μετανάστες στην Ουγγαρία διά της βίας. Είναι απαράδεκτο», αναφέρεται σε μήνυμά του που ανάρτησε στο Twitter ο εκπρόσωπος της ουγγρικής κυβέρνηση, Ζόλταν Κόβακς.

Bence Rétvári: The European Union plans to implement #mandatory distribution of #migrants among member states, eliminating their say in who resides in their territories. He emphasized 🇭🇺Hungary’s #opposition to the proposal, which includes a financial penalty for member states… pic.twitter.com/5y9mnqE8M5

— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) June 9, 2023