Titan: «Ακούστηκαν ήχοι» από την περιοχή εξαφάνισης του υποβρυχίου

Έρευνα με υποβρύχιο σόναρ χθες, Τρίτη, ανίχνευσε «ήχους χτυπημάτων» από το αγνοούμενο υποβρύχιο Titan, μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το CNN και το Rolling Stone, καναδικό αεροσκάφος έρευνας εντόπισε κάποιου είδους «κρότους» ανά τακτά διαστήματα 30 λεπτών που προέρχονται από την περιοχή όπου εξαφανίστηκε το υποβρύχιο.

Ασαφές παραμένει το πότε αυτά τα σήματα ανιχνεύθηκαν και πόσο διήρκησαν.

«Το P8 (θαλάσσιο σκάφος) έστειλε ηχοβολείς που ανέφεραν μια επαφή σε μια θέση κοντά στη θέση κινδύνου. Το P8 εντόπιζε τους κρότους στην περιοχή κάθε 30 λεπτά.

Canadian P-3 aircraft detected underwater noises in the search area. As a result, ROV operations were relocated in an attempt to explore the origin of the noises. Those ROV searches have yielded negative results but continue. 1/2

