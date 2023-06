Ελον Μασκ… ο πολιτικός

Μέσα σε διάστημα μόλις τριών εβδομάδων, συναντήθηκε με τον Γάλλο πρόεδρο στο Παρίσι, την Ιταλίδα πρωθυπουργό στη Ρώμη, τον Ινδό πρωθυπουργό στη Νέα Υόρκη και το «μισό» κινεζικό υπουργικό συμβούλιο στο Πεκίνο.

Όχι, δεν είναι πολιτικός αλλά επιχειρηματίας: ένας από τους πλουσιότερους στον κόσμο.

Ο Ελον Μασκ βρέθηκε στο Πεκίνο το διήμερο 30-31 Μαΐου, όπου είχε επαφές με τους υπουργούς Εξωτερικών, Εμπορίου και Βιομηχανίας, καθώς και με τον αντιπρόεδρο της κινεζικής κυβέρνησης.

Εν συνεχεία, στις 15 Ιουνίου, μετέβη στη Ρώμη όπου είχε διαδοχικές συναντήσεις με τον υπουργό Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, και την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

The CEO and the Prime Minister seemed to get along very well. https://t.co/mJagDmltji by @ResidentSponge

Μια ημέρα μετά, στις 16 Ιουνίου, θα συναντούσε από κοντά τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι, στο περιθώριο του συνεδρίου Viva Tech. Μακρόν και Μασκ είχαν, όμως, ξανασυναντηθεί και στις 15 Μαΐου στη γαλλική πρωτεύουσα, στο περιθώριο της επιχειρηματικής/επενδυτικής συνόδου «Choose France».

Οι επαφές κορυφής θα είχαν όμως συνέχεια και αυτήν την εβδομάδα για τον επικεφαλής των εταιρειών Tesla, SpaceX/Starlink και Twitter, με τον Ελον Μασκ να συναντά στις 20 Ιουνίου τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι στη Νέα Υόρκη.

Ο 51χρονος Μασκ είναι «περιζήτητος», ως φαίνεται, μεταξύ των πολιτικών ηγεσιών της υφηλίου οι οποίες βλέπουν πολλά υποσχόμενες επενδύσεις και δυνητικά προσοδοφόρες προοπτικές ανάπτυξης στο πρόσωπό του.

Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία διαγκωνίζονται διεκδικώντας, ως επίδοξες τοποθεσίες εγκατάστασης, το επόμενο μεγα-εργοστάσιο που πρόκειται να αποκτήσει η αυτοκινητοβιομηχανία ηλεκτρικών οχημάτων Tesla στην Ευρώπη.

With @ElonMusk, we talked about the attractiveness of France and the significant progress in the electric vehicle and energy sectors. We also talked about digital regulation. We have so much to do together. See you this afternoon at the #ChooseFrance Summit! pic.twitter.com/wkdwjv45OG

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 15, 2023