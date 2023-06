Λευκορωσία: Ο Πριγκόζιν «συμφώνησε σε αποκλιμάκωση»

Το γραφείο του Αλεξάντερ Λουκασένκο, δήλωσε πριν από λίγο ότι ο Λευκορώσος πρόεδρος μεσολάβησε για μια συμφωνία με τον επικεφαλής της Βάγκνερ, Γεβγκένι Πριγκόζιν, ο οποίος συμφώνησε σε αποκλιμάκωση της κατάστασης.

Belarusian president held talks with Prigozhin today.

Lukashenko says that Prigozhin has agreed to “stop the movement of armed persons on the territory of Russia and to take further steps to deescalate” pic.twitter.com/6u2Tl9DkKT

