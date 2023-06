Live: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στη Ρωσία μετά το κάλεσμα Πριγκόζιν για «ανταρσία» – Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις

Σύμφωνα με Ρώσο δημοσιογράφο του Meduza, ισχυρίζεται ότι δύο αεροσκάφη «προσπαθούν» να πραγματοποιήσουν αεροπορικές επιδρομές κατά της αυτοκινητοπομπής του.

Στη συνέχεια επαναλαμβάνει ότι δεν παρεμποδίζει την πολεμική προσπάθεια κατά της Ουκρανίας, αλλά υπερασπίζεται τους Ρώσους στρατιώτες.

Prigozhin is still posting. Now he claims that two aircraft are indeed "trying" to carry out airstrikes against his convoy. Then he repeats that he's not obstructing the war effort against Ukraine but standing up for Russian soldiers.