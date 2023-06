Κίνα: Κεφάλια ποντικιών σε κουτιά με γεύματα σε νοσοκομείο και πανεπιστήμιο

Για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα, ένα κεφάλι ποντικιού βρέθηκε σε κουτί γεύματος, τη φορά αυτή σε νοσοκομείο στην Κίνα, όπως ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, πυροδοτώντας ακόμη μεγαλύτερη συζήτηση για την ασφάλεια των τροφίμων στη χώρα.

Το κεφάλι του τρωκτικού βρέθηκε σε ένα κουτί μεσημεριανού γεύματος στην καφετέρια του νοσοκομείου παραδοσιακής κινεζικής ιατρικής της περιφέρειας Xiushan, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης που επικαλέστηκαν δήλωση του γραφείου ρύθμισης αγοράς της περιοχής.

Ενα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο έδειξε το κεφάλι του ποντικιού σε ένα πιάτο με moyuya, ή πάπια μαγειρεμένη με konjac, μια τοπική σπεσιαλιτέ, σύμφωνα με την εφημερίδα China Daily.

Το νοσοκομείο είπε ότι η τροφοδοσία της καφετέριάς του ανατίθεται σε τρίτο μέσω κρατικών προσφορών και δεν είχε αντιμετωπίσει ποτέ τέτοιο πρόβλημα στο παρελθόν, σύμφωνα με την αναφορά που επικαλείται τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ήταν η δεύτερη φορά που ένα κεφάλι ποντικιού βρήκε προφανώς το δρόμο του σε ένα πιάτο αυτόν τον μήνα, αφού ένας φοιτητής στο Jiangxi Industry Polytechnic College στο Nanchang δημοσίευσε ένα βίντεο με «ένα αντικείμενο με δόντια, μάτια και μύτη» στο πιάτο του με ρύζι σε μια καφετέρια κολεγίου την 1η Ιουνίου, σύμφωνα με την South China Morning Post.

