Γαλλία: Δεύτερη νύχτα ταραχών μετά τη δολοφονία εφήβου από αστυνομικό – Νέα διαδήλωση σήμερα

Δεύτερη νύχτα επεισοδίων έζησε η Γαλλία, κυρίως στα περίχωρα του Παρισιού, όπου ο Ναέλ, 17 ετών, έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικού επειδή «αρνήθηκε να συμμορφωθεί».

Η ένταση κορυφώθηκε περί τις 23:00 (τοπική ώρα· τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας) στο προάστιο Ναντέρ, περίπου δεκαπέντε χιλιόμετρα δυτικά από το κέντρο του Παρισιού, όπου σκοτώθηκε ο έφηβος την Τρίτη το πρωί.

Πάνω από δέκα οχήματα της αστυνομίας και κάδοι απορριμμάτων πυρπολήθηκαν· στήθηκαν οδοφράγματα στους δρόμους.

BREAKING: Continued riots in Nanterre, France, over police killing of teenager. pic.twitter.com/MdsBfJvDxq

