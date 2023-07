Τσάντα σχεδίου Louis Vuitton, μικρότερη από κόκκο αλατιού, πουλήθηκε πάνω από 63.000 δολάρια

Μια μικροσκοπική τσάντα, μικρό(σκοπικό)τερη από κόκκο αλατιού, πουλήθηκε πάνω από 63.000 δολάρια σε online δημοπρασία.

Μετά βίας ορατή στο ανθρώπινο μάτι, η φωσφορίζουσα κιτρινωπή τσάντα βασίζεται σε σχέδιο της Louis Vuitton – αν και πρόκειται για έργο της καλλιτεχνικής νεοϋορκέζικης ομάδας κι όχι του ίδιου του γαλλικού οίκου υψηλής μόδας.

Η MSCHF, η ομάδα από το Μπρούκλιν που φιλοτέχνησε το μικροσκοπικό αυτό έργο, υποστηρίζει πως το «Microscopic Handbag» όπως ονόμασε το δημιούργημά της, είναι πιο μικρή από κόκκο αλατιού και χωρά να περάσει από το μάτι μιας βελόνας.

The MSCHF “Microscopic Handbag” Sold for $63,750 at Pharrell’s JOOPITER Auction (2023) pic.twitter.com/nVW0ntL1Ej

— Outlander Magazine (@StreetFashion01) June 28, 2023