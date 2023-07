Λουκασένκο: Τα ρωσικά πυρηνικά όπλα στη Λευκορωσία «δεν θα χρησιμοποιηθούν» Λουκασένκο και Πούτιν έχουν παραδεχθεί ότι τα εν λόγω όπλα έχουν μεταφερθεί στη Λευκορωσία και ότι θα ακολουθήσουν περισσότερα 1' 18" χρόνος ανάγνωσης

Φωτ. Press Service of the President of the Republic of Belarus/Handout via REUTERS