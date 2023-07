Threads: H εφαρμογή «δολοφόνος» του Twitter

Την πρόθεσή του να αποκαθηλώσει το Twitter ως κεντρικό προορισμό της δημόσιας συζήτησης ουδέποτε έκρυψε ο ιδρυτής του Facebook και της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ. Το Twitter παρέμεινε, όμως, ακλόνητο.

Αυτό δεν σταμάτησε τον Ζούκερμπεργκ. Τη Δευτέρα το βράδυ στο Σαν Φρανσίσκο, η εταιρεία Meta, μητρική των Facebook, Instagram και WhatsApp, ανακοίνωσε νέα εφαρμογή με στόχο τους χρήστες του Twitter. Η εφαρμογή, που ονομάζεται Threads και είναι συνδεδεμένη με το Instagram, κάνει σήμερα το ντεμπούτο της στο ψηφιακό κατάστημα της Apple.

Η εφαρμογή, που δεν θα διατίθεται για την ώρα στην ευρωπαϊκή αγορά, μοιάζει πολύ στη λειτουργία της με το Twitter, δίνοντας έμφαση σε δημόσιες συζητήσεις με άλλους χρήστες και αυτούς να έχουν τη δυνατότητα να ακολουθούν όποιον επιθυμούν, όπως γίνεται στο Instagram. Κάποιοι ειδικοί εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης χαρακτήρισαν το πόνημα του Ζούκερμπεργκ «φονιά του Twitter».

Ο δημιουργός του Facebook επέλεξε τη στιγμή αυτή λόγω των εσωτερικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η εταιρεία του Twitter. Μετά την περυσινή εξαγορά της δημοφιλούς πλατφόρμας από τον Ελον Μασκ, ο αμφιλεγόμενος μεγιστάνας προχώρησε σε σειρά τροποποιήσεων, που δυσαρέστησαν μεγάλη μερίδα χρηστών και επέτρεψαν την επάνοδο διά βίου αποκλεισθέντων λογαριασμών, όπως αυτός του Ντόναλντ Τραμπ.

Ορια στα μηνύματα

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο Μασκ επέβαλε όριο στον αριθμό μηνυμάτων (tweet) που θα μπορούν να διαβάζουν οι χρήστες. Το αφεντικό του Twitter είπε ότι πήρε την απόφαση αυτή προκειμένου να αντιμετωπίσει το φαινόμενο «άντλησης» των δεδομένων του Twitter από άλλες εταιρείες.

Η επιβολή του «ορίου ανάγνωσης μηνυμάτων» κατέστησε την εφαρμογή άχρηστη για πολλούς. «Δεν έχω ξαναδεί τόσο αυτοκαταστροφικό ιδιοκτήτη επιχείρησης, ο οποίος αποξενώνει τους πελάτες, μόνους κριτές της επιτυχίας του, όσο τον Μασκ», λέει ο Λου Πασκάλις, επικεφαλής της εταιρείας συμβούλων επιχειρήσεων AJL.

Η πρόσφατη αναταραχή στο Twitter μοιάζει να προσέφερε στον Ζούκερμπεργκ το άνοιγμα που αναζητούσε για να λανσάρει τη Threads. Τα στελέχη της Meta συζητούσαν ήδη από πέρυσι πώς να κεφαλαιοποιήσουν πάνω στα προβλήματα του Twitter, εκτιμώντας ότι η ώρα ήταν κατάλληλη για να εγκαινιάσουν ανταγωνιστική εφαρμογή. «Γιούργια για το ψωμοτύρι τους!» (Go for their bread and butter) έγραφε σε email για περιορισμένη ενδοεταιρική κυκλοφορία στέλεχος της Meta τον περασμένο Δεκέμβριο.

«Νηφάλια εκδοχή»

Η εφαρμογή Threads, που βασίσθηκε στον λειτουργικό κώδικα του Instagram, είχε χαρακτηρισθεί από τους δημιουργούς της «νηφάλια εκδοχή του Twitter». Την εμφάνιση του νέου διεκδικητή δεν σχολίασε χθες το γραφείο Τύπου του Twitter. Η νέα εφαρμογή κέντρισε, πάντως, αμέσως το ενδιαφέρον της ψηφιακής κοινότητας μετά το tweet του ιδρυτή του Twitter, Τζακ Ντόρσι, ο οποίος αρκέστηκε σε μονολεκτικό, αλλά ενθουσιώδη έπαινο για τα εγκαίνια της Threads, γράφοντας: «Γιέα!».

Η Meta αντιμετωπίζει, ωστόσο, τα δικά της σοβαρά προβλήματα. Οι μεγάλες επενδύσεις της εταιρείας στο «περιβάλλον ενισχυμένης πραγματικότητας» metaverse και οι μεγαλόστομες προβλέψεις του Ζούκερμπεργκ δεν μοιάζει να συγκινούν το κοινό. Τους τελευταίους μήνες, ο ιδρυτής του Facebook έχει περιορίσει τις δαπάνες στη Meta και έχει εκφράσει παράπονα για την καθυστέρηση που εμφανίζει η εταιρεία του στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης.

Σε σύσκεψη με το προσωπικό τον περασμένο μήνα, ο Ζούκερμπεργκ προσπάθησε να εμψυχώσει τους υπαλλήλους του προσφέροντας εξηγήσεις για τις μαζικές περικοπές θέσεων εργασίας το 2022 και παρουσιάζοντας το όραμά του για το μελλοντικό συνδυασμό τεχνητής νοημοσύνης και metaverse.