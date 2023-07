Η Γέλεν δηλώνει «ανήσυχη» για τους νέους περιορισμούς στις κινεζικές εξαγωγές

Η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Τζάνετ Γέλεν ξεκίνησε την Παρασκευή τετραήμερη επίσκεψη στο Πεκίνο, απευθύνοντας κάλεσμα στην Κίνα, τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως, να προχωρήσει στη μεταρρύθμιση της αγοράς της.

Προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους θα αντιδράσουν σε τυχόν «αθέμιτες οικονομικές πρακτικές».

Στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις της εξέφρασε ανησυχία για τους ελέγχους στις εξαγωγές που ανακοίνωσε το Πεκίνο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι από την 1η Αυγούστου, οι εταιρείες στην Κίνα που θέλουν να εξάγουν δύο μέταλλα τα οποία χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ημιαγωγών θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για άδειες.

«Αξιολογούμε ακόμη τον αντίκτυπο αυτών των πρωτοβουλιών, οι οποίες μας υπενθυμίζουν πάντως τη σημασία οικοδόμησης ανθεκτικών και διαφοροποιημένων αλυσίδων εφοδιασμού», τόνισε η Αμερικανίδα υπουργός.

Η Γέλεν επανέλαβε παράλληλα ότι επιδιώκει υγιή οικονομικό ανταγωνισμό και συνεργασία και όχι αποσύνδεση των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

I am glad to be in Beijing to meet with Chinese officials and business leaders. We seek a healthy economic competition that benefits American workers and firms and to collaborate on global challenges,

— Secretary Janet Yellen (@SecYellen) July 6, 2023