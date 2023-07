Ολλανδία: Αντιμέτωπη με πρόταση μομφής η κυβέρνηση

Ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε αντιμετωπίζει πρόταση μομφής σήμερα Δευτέρα στο κοινοβούλιο.

Ο Ρούτε, ο μακροβιότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της Ολλανδίας, υπέβαλε αιφνιδιαστικά την παραίτηση της τέταρτης κυβέρνησής του πριν από τρεις ημέρες.

Ο συνασπισμός του Ρούτε θα παραμείνει στο προσκήνιο, ως υπηρεσιακή πλέον κυβέρνηση, έως ότου σχηματιστεί η νέα κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Η διαδικασία, σε ένα κατακερματισμένο πολιτικό τοπίο, όπως το ολλανδικό, θα μπορούσε να διαρκέσει αρκετούς μήνες.

Ωστόσο, τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιδιώκουν την άμεση απομάκρυνση του Ρούτε, τονίζοντας ότι έχασε την αξιοπιστία του λόγω των χειρισμών του στις διαπραγματεύσεις για αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική, οι οποίες οδήγησαν στην κατάρρευση της κυβέρνησης την περασμένη Παρασκευή.

«Ο Ρούτε προκάλεσε την κυβερνητική κρίση, χρειαζόμαστε άμεση αλλαγή για να αποφύγουμε το αδιέξοδο και να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη», δήλωσε η ηγέτης του αντιπολιτευόμενου Εργατικού Κόμματος Ατιε Κουίκεν μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή Nieuwsuur το βράδυ της Κυριακής.

«Για το συμφέρον της χώρας, θα πρέπει να κάνει στην άκρη», πρόσθεσε η ίδια.

Κανονικά μία ψήφος δυσπιστίας δεν θα απειλούσε τον Ρούτε, καθώς θα μπορούσε θεωρητικά να υπολογίζει στην υποστήριξη της τετρακομματικής κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Ωστόσο, οι εταίροι του στον συνασπισμό κατέστησαν σαφές το Σαββατοκύριακο ότι τον θεωρούν σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνο για την κυβερνητική κρίση.

Ο Ρούτε πίεζε για περαιτέρω περιορισμό της μετανάστευσης και των προγραμμάτων επανένωσης οικογενειών, παρόλο που γνώριζε ότι σε τέτοιου είδους μέτρα θα αντιδρούσε η Χριστιανική Ενωση, που είναι ο μικρότερος κυβερνητικός εταίρος.

Ανακοινώνοντας την παραίτηση της κυβέρνησης, ο Ρούτε ανέφερε ότι οι απόψεις των κυβερνητικών εταίρων ως προς τη μεταναστευτική πολιτική είναι πολύ διαφορετικές.

Het is geen geheim dat de coalitiepartners heel verschillend denken over het migratiebeleid. En vandaag moeten we helaas de conclusie trekken dat die verschillen onoverbrugbaar zijn. Daarom heb ik het ontslag van het voltallige kabinet aangeboden aan de Koning.

Volledig… pic.twitter.com/iIbxtichRh

— Mark Rutte (@MinPres) July 7, 2023