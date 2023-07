Καλιφόρνια: Ανησυχία για τις μυστηριώδεις κατολισθήσεις που έχουν καταστρέψει δεκάδες σπίτια

Μυστήριο παραμένει η αιτία των κατολισθήσεων που έχουν καταστρέψει δεκάδες σπίτια σε λοφώδη περιοχή της νότιας Καλιφόρνιας, με τις αρχές να δηλώνουν αδυναμία αναστροφής της κατάστασης.

Βίντεο από την πυροσβεστική υπηρεσία του Λος Άντζελες καταγράφει τις εκτεταμένες ζημιές στο Ρόλινγκ Χιλ, μια πόλη 8.000 κατοίκων, περίπου 50 χιλιόμετρα από το Λος Άντζελες.

HOMES THREATENED by sliding hillside | FS106 | Pear Tree Ln #RollingHillsEstates | #LACoFD units were on scene monitoring situation. 12 homes evacuated. pic.twitter.com/ruXIhKD82m

— L.A. County Fire Department (@LACoFDPIO) July 9, 2023