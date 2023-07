Σε απεργιακό κλοιό το Χόλιγουντ: Στο κενό οι διαπραγματεύσεις ηθοποιών – στούντιο

Το σωματείο ηθοποιών SAG-AFTRA ανακοίνωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με τα στούντιο του Χόλιγουντ οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο με τους εκπροσώπους του στις συνομιλίες να απευθύνουν ομόφωνο κάλεσμα σε απεργία.

SAG-AFTRA’s negotiating committee voted unanimously to recommend to the National Board a strike of the Producers-SAG-AFTRA TV/Theatrical/Streaming Contracts which expired July 12, 2023, at 11:59 p.m. PT.

SAG-AFTRA’s National Board will vote Thursday morning on whether to strike. https://t.co/ZoDmoDYZc0

— SAG-AFTRA (@sagaftra) July 13, 2023