ΗΠΑ – Κίνα: Στο Πεκίνο ο Τζον Κέρι για επανεκκίνηση στην κλιματική διπλωματία

Στην «επιτακτική ανάγκη η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες να σημειώσουν πραγματική πρόοδο» κατά τους επόμενους τέσσερις μήνες που απομένουν μέχρις ότου ξεκινήσουν οι παγκόσμιες συνομιλίες για το κλίμα COP28 στο Ντουμπάι, αναφέρθηκε ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών για το κλίμα Τζον Κέρι.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο, στο πλαίσιο της οποίας συναντήθηκε με τον Κινέζο ομόλογό του, Σιε Τζενχουά, τη Δευτέρα.

Προέτρεψε συγκεκριμένα την Κίνα να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου και τη μείωση των επιπτώσεων της ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα, με τις δύο πλευρές να επιδιώκουν να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη μετά την αναστολή των συνομιλιών πέρυσι.

Οι αντιπρόσωποι που εκπροσωπούν τους δύο μεγαλύτερους παγκοσμίως εκπέμποντες αερίων του θερμοκηπίου συναντήθηκαν σε αίθουσα συνεδριάσεων με θέα την Απαγορευμένη Πόλη του Πεκίνου το πρωί της Δευτέρας. Ο Σιε δήλωσε από την πλευρά του ότι οι δύο απεσταλμένοι για το κλίμα θα μπορούσαν να διαδραματίσουν ρόλο στη βελτίωση των σχέσεων ΗΠΑ-Κίνας.

Ο Κέρι δήλωσε: «Τις επόμενες τρεις ημέρες ελπίζουμε ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε μεγάλα βήματα που θα στείλουν σε ολόκληρο τον κόσμο μήνυμα σχετικά με τη σοβαρή πρόθεση της Κίνας και των ΗΠΑ να αντιμετωπίσουν έναν κοινό κίνδυνο, μια απειλή, μια πρόκληση για ολόκληρη την ανθρωπότητα, η οποία δημιουργήθηκε από τους ίδιους τους ανθρώπους».

Οι συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδας, οι οποίες θα συνεχιστούν μέχρι την Τετάρτη, δεν έχουν επίσημο πρόγραμμα, αλλά αναμένεται να επικεντρωθούν στη μείωση του μεθανίου και άλλων εκπομπών εκτός του CO2, καθώς και στην προετοιμασία της COP28.

Η εξάρτηση της Κίνας από τον άνθρακα είναι επίσης πιθανό να βρεθεί στην ημερήσια διάταξη. Ο Κέρι επαίνεσε την «απίστευτη δουλειά» που κάνει η Κίνα για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ωστόσο πρόσθεσε ότι η προσπάθεια έχει υπονομευθεί από την κατασκευή νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με άνθρακα.

Η Κίνα έχει δεσμευτεί να αρχίσει να μειώνει την κατανάλωση άνθρακα, αλλά όχι πριν από το 2026, και οι εγκρίσεις νέων έργων ηλεκτροπαραγωγής με άνθρακα έχουν επιταχυνθεί από πέρυσι.

Ο Κέρι έφτασε στην πρωτεύουσα της Κίνας χθες Κυριακή. Είναι το τρίτο κορυφαίο στέλεχος της κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν, μετά τον υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν και την υπουργό Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν, που κάνει πολυήμερη επίσημη επίσκεψη στην ασιατική χώρα, στο πλαίσιο των προσπαθειών αναθέρμανσης των σχέσεων ΗΠΑ-Κίνας έπειτα από μήνες εντάσεων.

Θα παραμείνει στη χώρα μέχρι μεθαύριο Τετάρτη.

Η κυβέρνηση της Κίνας πρακτικά ανέστειλε τις διμερείς επαφές για το κλίμα το περασμένο καλοκαίρι, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το ταξίδι που έκανε η Δημοκρατική τότε πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, η Νάνσι Πελόσι, στην Ταϊβάν.

Πέραν της νήσου, τα ζητήματα που προκαλούν εντάσεις στη σχέση των δύο μεγάλων δυνάμεων είναι πολλά και διάφορα: εκτείνονται από το εμπόριο ως τις διαφορές απόψεων για τον πόλεμο στην Ουκρανία, από τις κινεζικές διεκδικήσεις στη Νότια και την Ανατολική Σινική Θάλασσα ως τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη μειονότητα των Ουιγούρων.

Μολαταύτα, η επίσκεψη του Κέρι αποτελεί «ακόμη μια ένδειξη ότι οι δύο πλευρές καταβάλλουν προσπάθειες να σταματήσουν την καθοδική περιδίνηση» της σχέσης τους, σημείωσε κύριο άρθρο της αγγλόφωνης έκδοσης της Ημερησίας της Κίνας.

Καθώς η Κίνα και οι ΗΠΑ είναι οι δύο χώρες με τις μεγαλύτερες εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, έχουν «ιδιαίτερη ευθύνη να βρουν κοινό τόπο και να αντιμετωπίσουν από κοινού την κλιματική αλλαγή», κατά το κείμενο, που συνάδει με πρόσφατες δηλώσεις του Κέρι στην εφημερίδα New York Times.

As countries suffer intense heat and flooding, the planet’s two biggest polluters – China and the U.S. – restart talks on climate action. https://t.co/NB8BBSPifK

Ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος αναμένεται να καλέσει το Πεκίνο να «μην κρύβεται πίσω από τον ισχυρισμό πως είναι αναπτυσσόμενη χώρα», αλλά να κάνει περισσότερα, είπε χθες στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN ο Τζέικ Σάλιβαν, ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας. «Κάθε χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, έχει ευθύνη να μειώσει τις εκπομπές της», είπε. «Θεωρώ πως ο κόσμος πρέπει να ενθαρρύνει ακόμη περισσότερο την Κίνα, αν όχι να την πιέσει, να λάβει πολύ πιο ριζοσπαστικά μέτρα για τη μείωση των εκπομπών της», επέμεινε.

When John Kerry heads to Beijing Sunday for a long-awaited trip to restart climate negotiations, the US climate envoy will step off the plane into one of the hottest summers ever recorded in the Chinese capital https://t.co/GmKBzVw0AZ

— CNN Politics (@CNNPolitics) July 16, 2023