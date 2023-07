Τι ξέρουμε έως τώρα για τις εκρήξεις στη γέφυρα της Κριμαίας

Για «τρομοκρατική επίθεση» κάνουν λόγο οι ρωσικές Αρχές, κατηγορώντας τις ουκρανικές ειδικές δυνάμεις για τις εκρήξεις στη στρατηγικής σημασίας, εμβληματική γέφυρα της Κριμαίας νωρίς το πρωί της Δευτέρας.

Από την πλευρά του, το Κίεβο δεν έχει αναλάβει ξεκάθαρα την ευθύνη, ωστόσο από τις διαρροές ουκρανικών ΜΜΕ (που προέρχονται και από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας), προκύπτει ότι υπαινίσσεται την εμπλοκή του.

Πηγή της υπηρεσίας ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), την οποία επκαλείται το CNN, δήλωσε ότι «η επίθεση στη γέφυρα κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν κοινή επιχείρηση της SBU και των ναυτικών δυνάμεων της Ουκρανίας».

Οι εκρήξεις είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον βαρύ τραυματισμό της κόρης τους, η οποία νοσηλεύεται στην εντατική. Τμήμα της γέφυρας έχει υποστεί ζημιές.

