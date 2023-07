Η Ρωσία «παγώνει» τη συμφωνία για τα σιτηρά στη Μαύρη Θάλασσα

Τον τερματισμό της συμμετοχής της Ρωσίας στη συμφωνία εξαγωγής σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο τη Δευτέρα.

Η ρωσική πρεσβεία στη Λευκορωσία ενημέρωσε επίσημα την Ουκρανία ότι η συμφωνία για τα σιτηρά αναστέλλεται από τις 18 Ιουλίου, ενώ ο πρεσβευτής Μπορίς Γκρισλόφ, ανακοίνωσε ότι έχει σταλεί σχετικό σημείωμα στο Κίεβο μέσω της διπλωματικής οδού.

Η συμφωνία, για την υπογραφή της οποίας είχαν μεσολαβήσει τα Ηνωμένα Έθνη και η Τουρκία πριν από περίπου έναν χρόνο, τον Ιούλιο του 2022, αποσκοπούσε στην ανακούφιση από τις συνέπειες της παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης.

Επέτρεπε την ασφαλή εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών που είχαν μπλοκαριστεί στα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, λόγω της σύγκρουσης Ρωσίας – Ουκρανίας.

Breaking News: Russia said it had pulled out of an agreement allowing Ukraine to export grain by sea, a deal seen as key to keeping global food prices stable.

Follow updates.https://t.co/zsGZw01ytV

— The New York Times (@nytimes) July 17, 2023