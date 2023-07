Ο Τίμερμανς εγκαταλείπει τις Βρυξέλλες για να διεκδικήσει την πρωθυπουργία στην Ολλανδία

Ο Φρανς Τίμερμανς θα εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διεκδικήσει την ηγεσία της συμμαχίας των Εργατικών και των Πράσινων Αριστερών στις εκλογές στην Ολλανδία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα De Volkskrant, ο Τίμερμανς, μέλος του ολλανδικού Εργατικού Κόμματος, ενημέρωσε την Επιτροπή για την απόφασή του.

Οι Εργατικοί και η Πράσινη Αριστερά αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους ενόψει των εκλογών που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν στις 22 Νοεμβρίου, σε μία προσπάθεια να ανακόψουν την πτωτική τροχιά των αριστερών κομμάτων.

