Στο πολωνικό ΥΠΕΞ κλήθηκε εκτάκτως ο Ρώσος πρέσβης μετά τις «προκλητικές» δηλώσεις Πούτιν

Ο Ρώσος πρέσβης στην Πολωνία κλήθηκε σήμερα «επειγόντως» στο πολωνικό υπουργείο Εξωτερικών, ύστερα από τις χθεσινές δηλώσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν, τις οποίες η Βαρσοβία χαρακτήρισε «προκλητικές».

Ο Ρώσος πρόεδρος κατηγόρησε χθες την Πολωνία ότι έχει «σχέδια εκδίκησης» και πως επιθυμεί να καταλάβει εδάφη στη δυτική Ουκρανία, κάτι που οι ρωσικές αρχές έχουν ισχυριστεί και στο παρελθόν.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, ο Πούτιν υποστήριξε ότι οι δυτικές επαρχίες της σημερινής Πολωνίας ήταν «ένα δώρο του Στάλιν» που δόθηκε στους Πολωνούς στο τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

“The Western territories of today’s Poland are a gift of Stalin to the Poles. Our friends in Warsaw forgot about it, we’ll remind them.” – Putin.

And he seems to have forgotten what Stalin did to Poland previously. pic.twitter.com/5lLH2tpWSK

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 21, 2023