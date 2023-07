Πούτιν κατά Βαρσοβίας: Ξεχνούν ότι η δυτική Πολωνία ήταν δώρο του Στάλιν – Θα τους το θυμίσουμε

«ΗΠολωνία έχει εδαφικές φιλοδοξίες στην πρώην Σοβιετική

Ένωση», δήλωσε την Παρασκευή ο Βλαντίμιρ Πούτιν, τονίζοντας πως οποιαδήποτε επίθεση κατά της Λευκορωσίας, γείτονα και στενού συμμάχου της Ρωσίας, θα θεωρηθεί επίθεση κατά της Ρωσίας.

Οι δηλώσεις του Πούτιν έρχονται λίγες ώρες αφότου η Πολωνία ανακοίνωσε απόφαση να μετακινήσει περισσότερες στρατιωτικές μονάδες στο ανατολικό τμήμα της χώρας, επικαλούμενη την παρουσία της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner στη Λευκορωσία.

«Η Μόσχα θα αντιδράσει σε οποιαδήποτε επίθεση κατά της Λευκορωσίας με όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας», προειδοποίησε ο Πούτιν στη διάρκεια συνεδρίασης του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας.

«Το δυτικό τμήμα της Πολωνίας είναι δώρο του Στάλιν στην Πολωνία», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Ρώσος πρόεδρος, προσθέτοντας «η Πολωνία το ξέχασε, θα τους το θυμίσουμε».

Οι δηλώσεις του Πούτιν προκάλεσαν την άμεση αντίδραση του Αντόν Γκερασένκο, συμβούλου της ουκρανικής κυβέρνησης, ο οποίος σχολίασε στο Twitter ότι ο Ρώσος πρόεδρος «φαίνεται να έχει ξεχάσει τι είχε κάνει προηγουμένως ο Στάλιν στην Πολωνία».

“The Western territories of today’s Poland are a gift of Stalin to the Poles. Our friends in Warsaw forgot about it, we’ll remind them.” – Putin.

And he seems to have forgotten what Stalin did to Poland previously. pic.twitter.com/5lLH2tpWSK

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 21, 2023