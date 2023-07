Η Ιταλία δεν θα ξεχάσει ποτέ το φετινό «καλοκαίρι των άκρων»

Στον Βορρά η καταιγίδα πέρασε, ωστόσο, τα σημάδια της παραμένουν παντού ορατά. Από το Μιλάνο μέχρι το Ούντινε και από τη Βερόνα μέχρι το Τρεβίζο.

Την ίδια ώρα, ο Νότος φλέγεται με τη Σικελία να μοιάζει με κουτί αναμμένων σπίρτων. Το ίδιο και οι περιοχές της Κάτω Ιταλίας, Απουλία και Καλαβρία, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες.

A wildfire came dangerously close to houses on the southern Italian island of Sicily. Earlier, the wildfires also caused the Palermo airport to temporarily shut down https://t.co/mTAN6MAKrU pic.twitter.com/LR8qsIEoNn

Είναι το καλοκαίρι των άκρων. Αφόρητη ζέστη και μετά καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις με τεράστιες μπάλες πάγου, ανεμοστρόβιλοι και άνεμοι άνω των 100 χλμ. την ώρα. Και την ίδια ώρα φωτιές σε πλαγιές, σπίτια, δάση, καλλιεργημένα χωράφια. Μάχη κατά μήκος δρόμων και αυτοκινητοδρόμων με τις φλόγες να κινούνται απειλητικά κυκλώνοντας γειτονιές, κτήρια, τουριστικά θέρετρα, νοσοκομεία, ολόκληρη την πόλη του Παλέρμο…

Η Ιταλία θα το θυμάται το καλοκαίρι του 2023. Από τη Λομβαρδία στην Εμίλια-Ρομάνια και από το Βένετο στο Τρεντίνο. Θα θυμάται το χαλάζι, τους δρόμους που έγιναν ποτάμια, τα δέντρα που γκρεμίστηκαν από ριπές ανέμου, τους μικρούς κυκλώνες που οι μετεωρολόγοι αποκαλούν «υπερκύτταρα».

Wildfires were raging in southern Italy fanned by high winds and scorching temperatures. Dramatic flames were captured on video along the highway in Sicily. pic.twitter.com/oxxec67PPI

Και θα θυμάται το Παλέρμο περικυκλωμένο από φλόγες, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σικελίας, την Κατάνια, για 90 ώρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιοχές της Κάτω Ιταλίας.

Arsonists have moved in to burn Italy Now! Fires are ravaging Sicily in Italy, killing at least three people.

Temperatures in excess of 47°C have caused damage to infrastructure (buried cables), resulting in water and electricity cuts for 500,000 inhabitants. pic.twitter.com/OgC8URIcTR

