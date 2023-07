Πέθανε η τραγουδίστρια Σινέντ Ο’ Κόνορ σε ηλικία 56 ετών

Πέθανε σε ηλικία 56 ετών η Σινέντ Ο’ Κόνορ, η γνωστή τραγουδίστρια με επιτυχίες όπως το «Nothing Compares 2U».

Η καταξιωμένη ερμηνεύτρια από το Δουβλίνο κυκλοφόρησε 10 άλμπουμ, ενώ το τραγούδι της «Nothing Compares 2 U» ανακηρύχθηκε το 1990 το νούμερο ένα παγκόσμιο single από τα Billboard Music Awards.

Το 2007 η τραγουδίστρια είχε μιλήσει στην εκπομπή της Οπρα Γουίνφρι, αποκαλύπτοντας ότι είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει σε ηλικία 33 ετών. Οπως ανέφερε τότε, έπασχε από διπολική διαταραχή. Το 2012 η τραγουδίστρια είχε απευθύνει έκκληση στους θαυμαστές της στο διαδίκτυο ζητώντας βοήθεια ψυχιάτρου. «Δεν είμαι καλά – κινδυνεύω», σημείωνε τότε.

Το 2015 με ανάρτησή της στο facebook δηλώνοντας πως βρίσκεται σε ξενοδοχείο «κάπου στην Ιρλανδία» και έχει ήδη πάρει υπερβολική δόση φαρμάκων με στόχο να τελειώσει τη ζωή της. Η ανάρτηση προκάλεσε αναστάτωση, με την αστυνομία της Ιρλανδίας να ανακοινώνει αργότερα πως η τραγουδίστρια είναι καλά στην υγεία της και λαμβάνει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Στις αρχές του 2022. αποκάλυψε ότι είχε μπει στο νοσοκομείο, αναφέροντας μάλιστα πως θέλει να «ακολουθήσει» τον γιό της που είχε αυτοκτονήσει λίγες μέρες νωρίτερα.

Η καριέρα της Ιρλανδής τραγουδίστριας

Η Ο’Κόνορ γεννήθηκε το 1966 στην Ιρλανδία και έγινε γνωστή τη δεκαετία του 1980 με το άλμπουμ της «The Lion and the Cobra». Διακρίθηκε με την κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ της το 1990 με τίτλο «I Do Not Want What I Haven’ t Got», το οποίο βαθμολογήθηκε ως το δεύτερο καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς από το ΝΜΕ.

Το 1992, συνέβαλε φωνητικά στο «Come talk to me» και το 1993 συμμετείχε στο σάουντρακ για την ταινία «In the Name of the Father» με το τραγούδι «You Made Me the Thief of Your Heart» μαζί με τον Βοno. Το 1997 έπαιξε στην ταινία του Νιλ Τζόρνταν «The Butcher Boy».

Το 2000 κυκλοφόρησε το «Faith and Courage» στο συμπεριλαμβάνεται του single «No woman no Man». Το 2003 κυκλοφόρησε το άλμπουμ της «She Who Dwells in the Secret Place of the Most High Shall Abide Under the Shadow of the Almighty» και αμέσως μετά ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τον μουσικό χώρο