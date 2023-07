«Μπαλέτο φαλαινών»: Σπάνιο βίντεο με τον συγχρονισμένο εναέριο ελιγμό τριών μεγάπτερων

Ένας άνδρας από το Νιου Χαμσάιρ που γιόρταζε τα γενέθλιά του με τις τρεις κόρες του στον ωκεανό, πήρε ένα αναπάντεχο «δώρο» που ακόμη και οι θαλάσσιοι επιστήμονες θα ζήλευαν.

Τρεις μεγάπτερες φάλαινες εκτελούσαν μπροστά στα έκπληκτα μάτια τους μια τέλεια συγχρονισμένη «χορογραφία».

«Το θέαμα προκαλούσε ψυχική ανάταση, ήταν απλώς απίστευτο» περιέγραψε ο Ρόμπερτ Άντι, ο οποίος ως πρώην ψαράς έχει περάσει δεκαετίες στη θάλασσα και έχοντας δει στη ζωή του χιλιάδες φάλαινες.

Ωστόσο, όπως παραδέχεται, το θέαμα του οποίου έγινε μάρτυρας την περασμένη Δευτέρα σε ένα αλιευτικό ανοιχτά του Κέιπ Κοντ, ήταν για εκείνον πρωτοφανές.

Κατά τη διάρκεια της εκδρομής κι ενώ προσπαθούσε ανεπιτυχώς να καταγράψει μερικές μεγάπτερες σε απόσταση περίπου 270 μέτρων από το αλιευτικό, ξαφνικά είδε μπροστά του αυτό που περιέγραψε ως «μπαλέτο φαλαινών».

WHAT A MOMENT!! 🐋🐋🐋 A New England man out on a fishing trip off Race Point Beach in Provincetown experienced this INCREDIBLE moment: a trio of whales breaching in what looks like a choreographed show! Wow. https://t.co/oq7xC3Fbcp pic.twitter.com/MD7Tn96AMS

— WCVB-TV Boston (@WCVB) July 26, 2023