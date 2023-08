Ανθρωποι αγκαλιάζουν ένα ορφανό μωρό θαλάσσιου ίππου για να επιζήσει

Ορφανό μωρό θαλάσσιος ίππος που βρέθηκε μόνο, αφυδατωμένο και χιλιόμετρα μακριά από τον ωκεανό, δέχεται περίσσια ανθρώπινη περιποίηση, σύμφωνα με τις εντολές των κτηνιάτρων, ώστε να μπορέσει να επιζήσει.

Οι άνθρωποι καλούνται να υποκαταστήσουν τη μαμά του ενός μηνός θαλάσσιου θηλαστικού, ώστε να μεγαλώσει ήρεμο και ομαλά.

Το μωρό εντοπίστηκε στο Νορθ Σλόουπ της Αλάσκας τη Δευτέρα και από εκεί μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο Σίγουορντ, τουλάχιστον 1.100 χιλιόμετρα μακριά, όπου βρίσκεται το Κέντρο Θαλάσσιας Ζωής όπου φιλοξενείται.

Το γιγάντιο αρσενικό ενενήντα κιλών ήδη, με τα μεγάλα μουστάκια και το ζαρωμένο δέρμα του, πίνει το γάλα του κάθε τρεις ώρες και μόνο από μπιμπερό και έχει χάδια και αγκαλιές από το προσωπικό της ερευνητικής εγκατάστασης καθ’όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

👶 🍼 Watch as lost walrus calf gets ”round-the-clock cuddling’ during recovery.

The video released by Alaska SeaLife Centre shows the young walrus being caressed and bottle-fed by doting staff.

Read more: https://t.co/MrmIO2QAW4 pic.twitter.com/3G32TBCG3M

