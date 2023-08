Ο προσωπάρχης του Στολτενμπεργκ ξύπνησε τους εφιάλτες του Ζελένσκι

Ενα μήνα και κάτι μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους, όπου η Ουκρανία απέτυχε να λάβει σαφή δήλωση ότι θα γίνει μέλος της συμμαχίας μόλις τελειώσει ο πόλεμος, αξιωματούχος του ΝΑΤΟ άνοιξε, χθες Τρίτη, τη συζήτηση για το μεταπολεμικό καθεστώς της χώρας προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις εκατέρωθεν.

Ο Στίαν Γένσεν προσωπάρχης του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ εξέφρασε την αμφιλεγόμενη άποψη ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ με αντάλλαγμα την παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία, γεγονός που θα έφερνε παράλληλα το τέλος του πολέμου, σύμφωνα με τον ίδιο.

Μιλώντας σε πάνελ στη Νορβηγία για το μέλλον της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ μαζί με καθηγητές πανεπιστημίου και ειδικούς, ο Γένσεν είπε μεταξύ άλλων: «Μία λύση θα μπορούσε να είναι να παραχωρήσει η Ουκρανία εδάφη και να λάβει ως αντάλλαγμα την ιδιότητα του μέλους του ΝΑΤΟ. Δεν λέω ότι αυτό πρέπει να συμβεί. Αλλά μπορεί να είναι πιθανή λύση».

Ερωτηθείς από τη νορβηγική εφημερίδα VG αν αυτή είναι άποψη του ΝΑΤΟ, ο Γένσεν επεσήμανε ότι η συζήτηση για το μεταπολεμικό καθεστώς βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και ότι το ζήτημα της παραχώρησης εδαφών στη Ρωσία έχει τεθεί ήδη από άλλους.

Ο στενότερος συνεργάτης του Στόλτενμπεργκ υποστήριξε ότι «πρέπει να γίνουν σκέψεις» για την κατάσταση ασφαλείας στην Ουκρανία μετά το τέλος του πολέμου.

Η αντίδραση του Κιέβου στη δήλωση του Γένσεν ήταν άμεση και οργισμένη. Ο σύμβουλος του Β. Ζελένσκι, Μιχαήλο Ποντόλιακ τη χαρακτήρισε «γελοία», κάνοντας λόγο για «ήττα της δημοκρατίας».

«Ανταλλαγή εδαφών για την ένταξη στην ομπρέλα του ΝΑΤΟ; Είναι γελοίο. Αυτό σημαίνει ότι σκοπίμως επιλέγουμε την ήττα της δημοκρατίας, ενθαρρύνουμε ένα παγκόσμιο εγκληματία, διατηρούμε το ρωσικό καθεστώς, καταστρέφουμε το διεθνές δίκαιο και μεταβιβάζουμε τον πόλεμο σε άλλες γενιές… Προφανώς, αν ο Πούτιν δεν υποστεί συντριπτική ήττα, αν δεν αλλάξει το πολιτικό καθεστώς στη Ρωσία και αν οι εγκληματίες πολέμου δεν τιμωρηθούν, ‘θα ανοίξει’ η όρεξη της Ρωσίας για περισσότερα. Οι προσπάθειες διατήρησης της παγκόσμιας τάξης και η εγκαθίδρυση μιας ‘κακής ειρήνης’ μέσω, ας είμαστε ειλικρινείς, του θριάμβου του Πούτιν δεν θα φέρουν ειρήνευση αλλά ατίμωση και πόλεμο. Αυτό ισχύει για κάθε μορφή μιας νέας «διαίρεσης της Ευρώπης»: ακόμα και υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Τότε γιατί προτείνεται το σενάριο του παγώματος, που τόσο επιθυμεί η Ρωσία, αντί της ταχείας προμήθειας όπλων; Οι δολοφόνοι δεν πρέπει να ενθαρρύνονται με επιείκεια», δήλωσε ο Ποντόλιακ στην πλατφόρμα X.

