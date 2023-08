Το Χ αφαίρεσε ανάρτηση που αρνείται το Ολοκαύτωμα, έπειτα από αντίδραση του Μουσείου του Αουσβιτς

Το Χ, πρώην Twitter, αφαίρεσε ανάρτηση που αρνείται το Ολοκαύτωμα έπειτα από την αντίδραση του Μουσείου του Άουσβιτς. Η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης είχε ανακοινώσει αρχικά ότι η ανάρτηση δεν παραβίαζε τους κανόνες της.

Η προσβλητική ανάρτηση αφορούσε σε τρίχρονη Εβραία που βρήκε τραγικό θάνατο στους θαλάμους αερίων του στρατοπέδου συγκέντρωσης. Χαρακτήριζε τη δολοφονία της «παραμύθι».

Το Μουσείο του Άουσβιτς αντέδρασε με δική του ανάρτηση στο X, όπου έκανε λόγο για προσβλητικό σχόλιο για να λάβει από την πλατφόρμα την απάντηση «ότι δεν είχε παραβιαστεί κανένας κανόνας».

Το Χ απέδωσε την αρχική απάντηση στο μουσείο σε λάθος εκτίμηση κατά τον πρώτο έλεγχο και τελικά αποφασίστηκε η αφαίρεση του σχολίου.

Το Μουσείου με άλλο μήνυμά του πάντως έκανε λόγο για πολλές αντισημιτικές αναρτήσεις μίσους.

This time it is not a “0” followers account. The post with Holocaust denial “questions” was published by a big “blue tick” account and had over 100k impressions.

Reaction (after numerous reports): none. This time we did not even get a reply from @X @Support.

We also reported… pic.twitter.com/q2ckEuuygs

— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) August 22, 2023