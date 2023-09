Χάος στην έρημο της Νεβάδας: Πάνω από 70.000 οι εγκλωβισμένοι στο πλημμυρισμένο Burning Man

Ξυπόλητοι στις λάσπες ή με πλαστικές σακούλες στα πόδια τους πηγαινοέρχονται από σκηνή σε σκηνή για παρέα, άλλοι απασχολούνται μοναχικά με ένα βιβλίο ή μουσική, ενώ κάποιοι επιλέγουν να περπατήσουν χιλιόμετρα για να πατήσουν πιο… στέρεο έδαφος.

Η ετήσια σύναξη των μουσικόφιλων φέτος στην έρημο Μπλακ Ροκ της Νεβάδας, που θα κορυφωνόταν με την καύση, το βράδυ του Σαββάτου, ενός τεράστιου ξύλινου ομοιώματος (που δικαιολογεί και την ονομασία του φεστιβάλ Burning Man), σημαδεύτηκε από πρωτοφανούς έντασης βροχοπτώσεις που προκάλεσαν χάος και τον θάνατο ενός ανθρώπου.

Φωτ.: Reuters

Πάνω από 1,3 εκατοστά βροχής έπεσαν στην περιοχή μόνο την Παρασκευή, προκαλώντας την ακύρωση της καύσης του πελώριου ξύλινου ομοιώματος και τον εγκλωβισμό τουλάχιστον 70.000 ανθρώπων στην έρημο, καθώς οι δίοδοι διαφυγής ήταν υπερβολικά λασπώδεις για να είναι προσβάσιμοι ακόμη και σε τζιπ ή SUV.

Lot of stuck vehicles trapped by mud about a mile out attempting to exit from Burning Man. I just walked by about 30 various RVs and cars that can’t move. pic.twitter.com/cqoUag0dTR — Lee Fang (@lhfang) September 3, 2023

Οι Αρχές έκαναν έκκληση στους ανθρώπους να κάνουν οικονομία σε νερό και τρόφιμα, καθώς δεν είναι βέβαιο πότε οι δρόμοι θα είναι αρκετά ασφαλείς για να επιτραπεί η μαζική έξοδος. Επικρατεί αισιοδοξία, ωστόσο, πως αργά τη Δευτέρα, καιρού επιτρέποντος, ίσως οι συνθήκες είναι καλύτερες.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανέφερε σε δημοσιογράφους από το Ντελαγουέρ πως είναι ενήμερος για την κατάσταση στο Burning Man, προσθέτοντας πως οι άνθρωποι του Λευκού Οίκου είναι σε επαφή με τους ντόπιους αξιωματούχους.

Περπατώντας χιλιόμετρα μέσα στη λάσπη

Μεταξύ όσων αποφάσισαν να περπατήσουν για να απεγκλωβιστούν ήταν ο κωμικός Κρις Ροκ και ο DJ Diplo που μοιράστηκαν την περιπετειώδη φυγή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

double rainbow and sausage cloud at burning man pic.twitter.com/eSiMTVKu1Z — diplo (@diplo) September 2, 2023

Μετά από περπάτημα οκτώ χιλιομέτρων, ένας θαυμαστής τους τους πήρε στο φορτηγάκι του μαζί με άλλους στην καρότσα.

just walked 5 miles in the mud out of burning man with chris rock and a fan picked us up pic.twitter.com/0uxSXLHgY6 — diplo (@diplo) September 2, 2023

O Νιλ Κατιάλ, καθηγητής Νομικής, αναγκάστηκε να περπατήσει σχεδόν δέκα χιλιόμετρα μέσα στη νύχτα και τη λάσπη, χαρακτηρίζοντας την εμπειρία «φρικτή».

It was an incredibly harrowing 6 mile hike at midnight through heavy and slippery mud, but I got safely out of Burning Man. Never been before and it was fantastic (with brilliant art and fabulous music)…except the ending. pic.twitter.com/jhxsOfNp5y — Neal Katyal (@neal_katyal) September 3, 2023

Έρευνα για τον θάνατο

Το γραφείο του σερίφη στην κομητεία Πέρσινγκ της Νεβάδα διερευνά τον θάνατο του άνδρα.

Προσώρας δεν έχουν γνωστοποιήσει περαιτέρω λεπτομέρειες για την ταυτότητα ή τις συνθήκες θανάτου του. Όπως ανακοίνωσαν, η οικογένεια του άτυχου άνδρα έχει ενημερωθεί.

Πηγή: CNN/Associated Press