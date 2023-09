Γιατί η Ρωσία καλύπτει με ελαστικά αυτοκινήτων τα μαχητικά αεροσκάφη της

Οι ρωσικές δυνάμεις άρχισαν να καλύπτουν κάποια από τα πολεμικά αεροσκάφη τους με ελαστικά αυτοκινήτων, σε μια, κατά τα φαινόμενα, αυτοσχέδια προσπάθεια να τα προστατεύσουν από τις επιθέσεις των ουκρανικών drones που έχουν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Δορυφορικές εικόνες από τη Maxar της αεροπορικής βάσης Ενγκελς, στα βάθη της Ρωσίας, κατέγραψαν δύο βομβαρδιστικά Tu-95 καλυμμένα με λάστιχα σε άτρακτο και φτερά.

Επισήμως, παραμένει ασαφές γιατί οι Ρώσοι σκεπάζουν με ελαστικά τα αεροσκάφη τους, με τους ειδικούς ωστόσο να εκτιμούν πως πρόκειται για μια πρόχειρη προσπάθεια όχι μόνο να προστεθεί ένα ακόμη στρώμα προστασίας κατά των ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, αλλά και να μειωθεί η ορατότητα των αεροσκαφών, ιδίως τη νύχτα.

New @Maxar images show tires placed on top of two Tu-95 bombers at Engels airbase near Saratov, Russia. Experts say this could be a makeshift attempt to protect them from Ukrainian drone strikes. https://t.co/2MkHZ3bwT6 pic.twitter.com/7EHSxL0pDd

— Gianluca Mezzofiore (@GianlucaMezzo) September 5, 2023