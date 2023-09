Επιστήμονες προσπαθούν να λύσουν το μυστήριο του «χρυσού αυγού» από τον βυθό της Αλάσκας

Μια λεία χρυσή σφαίρα βρέθηκε στον πυθμένα του βυθού της Αλάσκας με τους επιστήμονες να μην γνωρίζουν τι ακριβώς είναι και να εικάζουν ότι μπορεί να είναι «το περίβλημα αυγού».

Το εύρημα ήρθε στην επιφάνεια την περασμένη εβδομάδα από την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (ΝΟΑΑ) κατά τη διάρκεια μιας αποστολής «Seascape Alaska 5», η οποία ξεκίνησε στις 23 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί στις 16 Σεπτεμβρίου στον Κόλπο της Αλάσκας, με το σκάφος NOAA Okeanos Explorer.

Η NOAA παραδέχτηκε ότι το εύρημα είχε «εγείρει τη φαντασία πολλών», με τον επίσημο λογαριασμό της στο Χ να αναφέρει ότι οι επιστήμονες «προσπαθούν να λύσουν αυτό το μυστήριο του χρυσού αυγού».

This golden orb, likely an egg casing, struck an imaginative chord for many watching yesterday.

Today we dive on Denson Seamount. ROVs are launching & will remain on the seafloor until ~ 3:45pm ADKT/7:45pm EDT.

Join us! https://t.co/ScOhpINB18#Okeanos #seascapealaska #explore pic.twitter.com/Eq1sYeVQrr

— NOAA Ocean Exploration (@oceanexplorer) August 31, 2023