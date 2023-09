Σαρλ Μισέλ – G20: Δύσκολο να προβλέψουμε αν οι ηγέτες θα συναινέσουν

Είναι δύσκολο να προβλέψει κάποιος αν οι ηγέτες του G20 θα καταφέρουν να συναινέσουν σε δήλωση στο τέλος της συνόδου τους στο Νέο Δελχί, επισήμανε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Οι αναλυτές υποστηρίζουν πως οι βαθύτερες και εδραιωμένες διαιρέσεις σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία απειλούν να εκτροχιάσουν την πρόοδο σε θέματα όπως η επισιτιστική ασφάλεια, το χρέος και η παγκόσμια συνεργασία για την κλιματική αλλαγή κατά τη συνάντηση των ηγετών των ισχυρότερων κρατών του κόσμου.

The Kremlin is weaponising food, hurting the most vulnerable.

Russia must allow ships with much needed grain to navigate in the Black Sea.

The EU is providing alternative export routes through our Solidarity Lanes. #G20Summit2023 @g20org pic.twitter.com/WXetV0uIt2

