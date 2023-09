Χαβάη: Νέα έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα, η τρίτη μέσα στο 2023

Το ηφαίστειο Κιλαουέα της Χαβάης άρχισε να εκρήγνυται ξανά μετά από τρεις μήνες ηφαιστειακής αδράνειας, με ροές λάβας να εκτοξεύονται από έναν από τους κρατήρες του, σύμφωνε με το αμερικανικό Γεωλογικό Ιντιτούτο (USGS).

Είναι η τρίτη ηφαιστειακή έκρηξη, μετά από εκείνη του Ιανουαρίου και του Ιουνίου, από τις αρχές του έτους.

At this time, lava at Kilauea is confined to the summit and does not pose a lava threat to communities. However, eruptions emit volcanic particles and gases which may create breathing problems for people exposed. Follow guidance from @Volcanoes_NPS staff if you are in the area. pic.twitter.com/RzlnzVQvwM

