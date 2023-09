Πολυτελές κρουαζιερόπλοιο με εκατοντάδες επιβάτες προσάραξε στη Γροιλανδία

Ένα πολυτελές κρουαζιερόπλοιο με 206 επιβάτες, κυρίως Αυστραλούς, προσάραξε σε απομακρυσμένη περιοχή της Γροιλανδίας, με το πλησιέστερο διαθέσιμο σκάφος να φτάνει στο σημείο για βοήθεια την Παρασκευή.

Το Ocean Explorer προσάραξε στο Αλπεφγιόρδ περίπου 1.400 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Νουουκ τη Δευτέρα. Ο καπετάνιος του πλοίου αρχικά περίμενε την παλίρροια τα μεσάνυχτα για να προσπαθήσει να αποκολληθεί από το σημείο ωστόσο, η σύσταση του πυθμένα, ένας συνδυασμός ιζημάτων, άμμου και λάσπης που άφησε πίσω του παγόβουνο, κατέστησε ανέφικτο το εγχείρημα, σύμφωνα με τον Μπράιαν Τζένσεν, της Κοινής Αρκτικής Διοίκησης του δανέζικου στρατού.

Στη συνέχεια, ο πλοίαρχος περίμενε την επόμενη παλίρροια, το απόγευμα της Τρίτης, αλλά και αυτή η απόπειρα δεν τελεσφόρησε.

Here is the grounded vessel’s location on Marine Traffic and Google Earth. (#MT switched to non-proprietary mapping a while back.)

The vessel is aground within Greenland. pic.twitter.com/iC0fcZqO8u

— Mike Chillit (@MikeChillit) September 13, 2023