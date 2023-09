Η Τουρκία μένει από καύσιμα στο ράλι για τους νέους δρόμους του εμπορίου

Ήταν Σεπτέμβριος του 2013 όταν ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ παρουσίασε επισήμως, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Καζακστάν, την Πρωτοβουλία Ζώνη και Δρόμος (Belt and Road Initiative – BRI): το μεγαλεπήβολο όραμά του για έναν νέο «Δρόμο του Μεταξιού» που, μέσω ενός εκσυγχρονισμένου δικτύου υποδομών, θα συνδέει την Κίνα με δεκάδες άλλες χώρες, από ξηράς αλλά και δια θαλάσσης.

Ακριβώς δέκα χρόνια μετά, τον Σεπτέμβριο του 2023, με φόντο τη Σύνοδο Κορυφής της G20 στο Νέο Δελχί, οι ηγεσίες των ΗΠΑ, της Ινδίας, της Σαουδικής Αραβίας, της Γαλλίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (η Ούρσουλα φον ντε Λάιεν) παρουσίασαν ένα άλλο, διαφορετικό μνημόνιο κατανόησης, µέσω του οποίου δεσμεύονται να συνεργαστούν για τη δημιουργία ενός Οικονομικού Διαδρόμου που θα συνδέει την Ινδία με τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη (India – Middle East – Europe Economic Corridor / IMEC) παρακάμπτοντας όμως την Κίνα του Σι αλλά και την Τουρκία του Ερντογάν.

Charting a journey of shared aspirations and dreams, the India-Middle East-Europe Economic Corridor promises to be a beacon of cooperation, innovation, and shared progress. As history unfolds, may this corridor be a testament to human endeavour and unity across continents. pic.twitter.com/vYBNo2oa5W

— Narendra Modi (@narendramodi) September 9, 2023