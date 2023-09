Ερντογάν – Μασκ: Λογοκρισία, Tesla και… διαστημικές μπίζνες

Είναι Νοέμβριος του 2017… και οι Αρχές στην Τουρκία τιμούν τη συμπλήρωση 79 ετών από τον θάνατο του εθνάρχη Μουσταφά Κεμάλ (1881-1938), μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο όμως δεν προσφέρεται για ανέφελους εορτασμούς.

Με φόντο την πραξικοπηματικού τύπου κρίση που είχε προηγηθεί μόλις λίγους μήνες πριν, τον Ιούλιο του 2016, ο Ερντογάν «ξιφουλκεί» κατά πάντων, δικαίων και αδίκων, σε εσωτερικό και εξωτερικό, εξαπολύοντας μύδρους υπό μορφή αντιδυτικών καταγγελιών, αντιδημοκρατικών εκκαθαρίσεων και αυθαίρετων δικτατορικού τύπου συλλήψεων/ομηριών (υπενθυμίζονται οι υποθέσεις των κ.κ. Αντριου Μπράνσον και Σερκάν Γκόλγκε, μεταξύ πολλών άλλων).

Σε τελείως διαφορετικό πνεύμα, ωσάν βγαλμένος από… άλλον πλανήτη, ο Ελον Μασκ μεταβαίνει τον Νοέμβριο του 2017 στην Τουρκία. Ο 46χρονος τότε επιχειρηματίας, ήδη διεθνώς διάσημος μέσω των εταιρειών Tesla και SpaceX, φωτογραφίζεται με φόντο το μαυσωλείο του Ατατούρκ στην Aγκυρα και ανεβάζει τη σχετική φωτογραφία στους λογαριασμούς του στα social media, συνοδεία κειμένου, πλέκοντας το εγκώμιο του Μουσταφά Κεμάλ που «πολέμησε για ειρήνη στην πατρίδα, ειρήνη στον κόσμο».

«Αν μια μέρα τα λόγια μου είναι ενάντια στην επιστήμη, επιλέξτε την επιστήμη», γράφει ο Μασκ στο Twitter στις 9 Νοεμβρίου του 2017, παραθέτοντας μια φράση του Μουσταφά Κεμάλ.

Λίγες ώρες νωρίτερα ωστόσο, στις 8 Νοεμβρίου, είχε συναντηθεί με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο προεδρικό μέγαρο στην Αγκυρα, προσδίδοντας έτσι έναν διαφορετικό αέρα επισημότητας, αλλά και βαρύτητας, στην τουρκική του επίσκεψη.

Ερντογάν και Μασκ είχαν τότε, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα της εποχής, συζητήσει την προοπτική η Tesla και η SpaceX να συνεργαστούν με εταιρείες προερχόμενες από την Τουρκία. «Ανταλλάξαμε απόψεις σχετικά με τις συμπράξεις που θα μπορούσαν να έχουν τουρκικές εταιρείες με τις εταιρείες SpaceX και Tesla», δήλωνε τον Νοέμβριο του 2017 ο Ιμπραχίμ Καλίν ως εκπρόσωπος του Ερντογάν, μιλώντας στο πρακτορείο Anadolu, στη σκιά δημοσιευμάτων που ήθελαν τότε την Τουρκία να ετοιμάζεται να στείλει δικούς της δορυφόρους (Turksat) στο διάστημα από τη μία πλευρά και την Tesla του Μασκ από την άλλη να διευρύνει το δίκτυο με τους σταθμούς ταχυφόρτισης (Supercharger) για τα ηλεκτρικά της οχήματα εντός των τουρκικών συνόρων.

